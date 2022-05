Ferran Torres acaba con las críticas en el Barça: vence a 75 millones

Ferrán Torres fichaba por el FC. Barcelona el 28 de diciembre de 2021. Con su fichaje, Joan Laporta conseguía volver a ilusionar a una afición que había perdido la pasión por el juego del conjunto azulgrana debido a la marcha de Leo Messi y a un mal comienzo de temporada que llegó a situar al equipo de Ronald Koeman en la 9ª posición de la clasificación, por detrás de equipos como el Rayo Vallecano. Ante esta situación, Joan Laporta tomó cartas el asunto y decidió por hacer relevo en el banquillo y traer a Xavi Hernández.

Con el de Terrasa a los mandos, el equipo, aunque le costó, empezó a recobrar poco a poco la alegría y las buenas noticias se iban sucediendo. Nuevo tridente (Ferrán Torres, Aubameyang, Adama Traoré), mayor racha de Europa de partidos sin perder (hasta 14), avanzar hasta la segunda posición, 0-4 en el Santiago Bernabéu, clasificados para los cuartos de la Europa League, etc. Pero a pesar de todo ello, e incluso antes de esta nueva crisis que atraviesa el FC. Barcelona de juego y de resultados, un jugador de la plantilla ha estado siempre en el punto de mira de la afición azulgrana, y es que, Ferrán Torres ha sido muy criticado por un gran sector del mundo del fútbol debido a su falta de acierto de cara a portería. Pero en su defensa hay que decir, que los números no engañan, y pese a se le atribuye que la pólvora está mojada, las cifras dicen otra cosa.

Si lo comparamos con el que, a priori, era el mejor fichaje del mercado invernal, por precio y por registros. Ferrán Torres no solamente iguala, si no que supera las prestaciones en el terreno de juego de Dusan Vlahovic. El serbio llegó a la Juventus de Turín tras el pago de 75 millones a la Fiorentina y se convertía en el traspaso estrella del mes de enero. Desde su debut, y hasta ahora, el bianconero ha anotado en 17 partidos 7 goles y ha dado 6 asistencias.

Por su parte, desde que Ferran Torres llegase al Camp Nou, tras el pago de 55 millones (más 10 en variables), los números del ex del Manchester City son los siguientes: 22 partidos, 7 goles y 6 asistencias. Es decir, no solo iguala la capacidad anotadora de un ‘9’ (sin serlo), si no que además le supera en pases de gol a sus compañeros. Por lo que, a pesar de todas las críticas que ha recibido el ‘19’ del Barça, los números dicen que su rendimiento no es malo.