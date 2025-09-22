Ferran Torres hace cambiar de opinión a Hansi Flick, KO a Lewandowski

Sant Joan Despí se llenó de sonrisas este domingo. Ferran Torres fue la estrella del Barcelona en la victoria por 3-0 frente al Getafe. Dos goles del delantero dejaron claro que está listo para ser titular. “Aprovecho cada oportunidad y van a venir muchos más goles”, aseguró con confianza.

El partido no fue fácil. El Getafe salió con una defensa muy cerrada y buscando hacer daño a base de faltas. Pero Ferran y el equipo supieron cómo romper ese cerco. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada e intentan hacer demasiadas faltas, pero lo hemos encarrilado bien”, comentó después del encuentro.

El Barcelona mostró paciencia y talento. Los jugadores aprovecharon cada espacio y dieron pases precisos. Ferran destacó la calidad del grupo: “Tenemos jugadores que dan buenos pases y los hemos encontrado bien”. Su actuación no solo le dio los tres puntos al Barça, sino que también envió un mensaje claro: está listo para asumir un rol protagonista.

🚨👀 Ferrán Torres: "Ya lo he dicho muchísimas veces. Puedo ser TITULAR en el Barça. Vendrán más". pic.twitter.com/4t5VtgAAvn — S P I D E R C U L E (@spidercule) September 21, 2025

Hansi Flick lo tendrá difícil, Lewandowski en alerta

El rendimiento de Ferran Torres pone en un dilema al entrenador Hansi Flick. Su nivel de juego deja pocas dudas: el técnico alemán tendrá que decidir entre apostar por la consolidación del equipo o seguir confiando en la dupla habitual. Ferran ha demostrado que puede marcar la diferencia en momentos clave, algo que no pasa desapercibido.

Por otro lado, Robert Lewandowski, que ha sido referente en el ataque blaugrana, verá cómo la competencia se intensifica. La actuación de Ferran podría obligarle a espabilar y dar un paso más para mantener su posición. En un equipo como el Barcelona, donde la presión es constante, nadie puede relajarse.

El mensaje de Ferran Torres es claro: quiere más protagonismo y lo está demostrando con goles y buen fútbol. Hansi Flick tiene ahora la difícil tarea de equilibrar al equipo y decidir quién lidera el ataque. Mientras tanto, el delantero español sigue creciendo, mostrando que está listo para los retos grandes y que su momento apenas comienza. Ferran no solo mete goles, también mete presión: el Barça tiene un nuevo protagonista y Lewandowski ya sabe que nadie regala su puesto.