Filtrada la bomba del Barça 23/24, tiene el sí: Ferran y Ansu Fati KO

No es un secreto en el FC Barcelona que en los últimos años, al menos de un tiempo a esta parte, Dani Olmo ha sido un jugador marcado en rojo en la agenda culé. Simplemente, gusta, aunque el Barça, que no lo oculta, sí había sembrado dudas acerca de la posibilidad de lanzarse abiertamente hacia esta posibilidad, sin embargo eso puede cambiar radicalmente de cara al mercado de fichajes veraniego.

Y puede hacerlo porque el jugador ya no tendría en verano un contrato de larga duración por delante, sino el ocaso del mismo a la vuelta de la esquina. Olmo tiene un acuerdo con el RB Leipzig hasta junio de 2024, lo que equivale para la entidad alemana a lanzarse, casi desde el momento presente a unas negociaciones para ampliar su vinculación o, llegado el caso, permitir un traspaso que al menos deje dinero en sus arcas.

Pero es que además el internacional español está como loco por volver a la que fue su casa, donde se formó en La Masía. No lo oculta y ya mosquea en su club, que se intuyen el allanamiento del terreno para que el Barça pueda entrar de lleno en época estival a presionar por su fichaje. El futbolista habló al respecto con Bild, donde dijo que “quiero volver a España en algún momento, será genial. Es mi país, mi liga. Mi familia y amigos viven allí. Pero no solo estoy atado a España. Lo más importante para mí es jugar en un club donde me siento querido e importante. Como aquí en Leipzig”.

Al citado medio alemán comentó también el crack que “jugué en el Barcelona durante seis años cuando era joven. Siempre será un hogar para mí. Muchos de mis amigos de la selección juegan allí”. Quienes le conocen y su entorno, empezando por su padre, aseguran que volver al Barça sería un sueño para el futbolista, de modo que el interés manifiesto de la entidad culé, que puede hacerse efectivo en cuanto se ponga a tiro, y el deseo del extremo hacen que la bomba 23/24 pueda tener nombre y apellido: Dani Olmo.

Aun así, no todo serían alegrías en can Barça ya que Olmo llegaría para quitarle el puesto a compatriotas suyos, como Ferran Torres y Ansu Fati, siendo el primero un claro candidato a abandonar el club si Olmo se viste de blaugrana.