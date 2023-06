Filtrado el recambio de Ancelotti en 2024: 3 leyendas, fulminadas; Klopp, Tuchel y Pochettino KO

Ya sea Brasil o simplemente el retiro de una segunda etapa meritoria en el club blanco, lo cierto es que el Real Madrid no mira más allá de 2024 con su actual entrenador, Carlo Ancelotti. Ese límite va a traer cola a lo largo de toda la temporada 23/24, básicamente porque va a marcar el día a día del banquillo de otros grandes clubs del continente, a leyendas del club blanco y especialmente a un nombre que se ha colado como favorito a suceder al italiano.

El Madrid mira fuera

Álvaro Arbeloa y Raúl González Blanco son dos de las figuras que aparecen en el club como cambios armónicos con respecto al italiano, no en vano están ya dentro de la disciplina merengue, sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que ellos no son los candidatos que más gustan en las oficinas del Santiago Bernabéu, sino Xabi Alonso, actual entrenador del Bayern Leverkusen y ex jugador del Real Madrid.

Se ha especulado con el regreso, llegado el momento, de Zinedine Zidane o José Mourinho a Chamartín; es más el francés se va quedando fuera de todas las quinielas, incluido un PSG que elige a Luis Enrique, y sigue esperando su oportunidad, mientras que el técnico luso de la AS Roma, que también sonó para el Paris Saint-Germain e incluso para la selección de Portugal, no ha parado de tirar guiños a la entidad durante la pasada campaña.

Gran temporada y contratos muy largos

Se dan en este hecho con Alonso dos circunstancias. Una, que el que fuera mediocampista blanco conoce el club, ha hecho una gran temporada en Alemania y gustan sus métodos; por otro lado, tres de los entrenadores que más ilusionan en Concha Espina, como son Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel han firmado esta pasada campaña contratos de larga duración con Liverpool, Chelsea y Bayern de Múnich, respectivamente (concretamente hasta 2026 el técnico de los reds y hasta 2025 los otros dos) de modo que los posibles recambios a Carletto se acotan. Queda mucho para la salida de Ancelotti, pero no lo suficiente como para que el club merengue no empiece a movilizarse.