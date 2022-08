Fin al culebrón: De Jong confiesa al Barça su futuro, secreto para CR7

Ya se ha convertido en el principal culebrón del verano. Ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland... Frenkie de Jong. El jugador del Fútbol Club Barcelona viene siendo objeto de conversación y de rumores constantes desde hace ya casi meses y su futuro, una vez que LaLiga incluso ya ha comenzado, sigue siendo algo completamente incierto. Sin embargo, el propio jugador, que ya ha estado en contacto directo después de esta primera jornada de liga con sus compañeros del vestuario, ya ha confesado entre sus más allegados y está empezando a dejar síntomas de que finalmente, de salir, podría marcharse al Manchester United.

Mucho ha cambiado la situación en tanto tiempo. Primero, parecía hecho el traspaso del centrocampista holandés a Old Trafford pero el propio jugador comenzó a resistirse. La cosa se enquistó y recientemente apareció con fuerza el Chelsea en las conversaciones y, de hecho, Thomas Tuchel pareció ganar la partida y ser el mejor posicionado para hacerse con los servicios del todavía jugador del Barça. Sin embargo, ahora tal y como publica el medio Sport el neerlandés ha deslizado entre sus compañeros culés que la opción de terminar siendo nuevo jugador del Manchester United es real y que está mucho más cerca que la de vestir la camiseta del Chelsea.

De Jong, no obstante, no ha cambiado de opinión y su intención principal sigue siendo la de quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta le quiere fuera para no tener que desembolsar una auténtica millonada que tiene firmada el jugador en su contrato, pero el holandés está a gusto en el Barça y cree que puede ser importante esta temporada. De hecho, en el primer partido de liga pese a que fue suplente, Xavi terminó cediendo y tuvo que dejarle entrar al terreno de juego en la segunda mitad para tratar de lanzarse a por una victoria que finalmente no llegó.

El holandés sigue muy molesto con el club y con el presidente por haberlo puesto así en el mercado de fichajes y eso no va a cambiar, pero también tiene claro como ya lo ha confesado que de salir le daría calabazas al Chelsea y esperaría encontrarse con Cristiano Ronaldo en el Manchester United.