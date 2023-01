Florentino amarga a Rodrygo: dura competencia con la joya argentina

Alejandro Garnacho está siendo uno de los nombres propios de la temporada en Europa, no porque sus cifras goleadoras estén siendo excesivamente reseñables, sino porque su irrupción el Manchester United con tan solo 18 años está siendo excelsa. El jugador argentino apenas disfrutó de minutos durante los primeros meses del curso, pero las diferencias de Erik ten Hag con Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho poco a poco le fueron brindando más peso en los planes del entrenador hasta convertirse en una pieza más que útil para este.

En el último duelo ante el Manchester City la entrada de Garnacho fue elemental para cambiar la cara al partido y poder remontar el 0-1 que campeaba en el marcador en aquel momento y de ahí que la directiva de los red devils esté intentando cada vez con más insistencia convencer al futbolista de renovar su contrato, un contrato que acaba el próximo de junio de 2024.

No obstante, según informa hoy el rotativo The Independent, los agentes de Garnacho están muy disgustados con la primera propuesta firme para tratar de llegar a un acuerdo, una oferta que no se corresponde con el nivel de futbolista: 20.000 libras semanales, es decir, poco más de un millón por campaña.

Teniendo en cuenta que el Manchester United es uno de los clubs que abonan salarios más elevados a sus futbolistas, el argentino y su entorno se han llevado una gran desilusión en este apartado que, por ende, ha aumentado el interés del Real Madrid y Juventus en el jugador, según apunta este mismo medio.

Al parecer, Florentino Pérez lleva tiempo siguiendo de cerca los pasos de Garnacho con vistas a reforzar el futuro del proyecto merengue, algo que podría jugar en contra de los intereses de Rodrygo Goes. Aunque el rendimiento del brasileño está siendo muy destacado, la llegada de una competencia tan dura como sería la joya del United, quien está considerado uno de los jóvenes más prometedores del mundo, podría fulminar las aspiraciones del ex del Santos, cuyo peso a las órdenes de Ancelotti también está cayendo de forma progresiva.

No obstante, son muchos los factores que deberá atender Florentino para poder cerrar la llegada de Garnacho, una llegada que, en tal caso, no se daría hasta 2024, como pronto.