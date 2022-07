Florentino firma un caso Jovic 2.0: el nuevo Marcelo, KO por Alaba

Otro capítulo más en el apartado de la ‘operación salida’ en la que está inmerso el Real Madrid en este mercado de verano. El plan de Florentino Pérez de aligerar peso sigue adelante y ya hay un nuevo hombre que está en la rampa de salida y prácticamente con los dos pies fuera del club blanco ya que no tiene sitio en la primera plantilla y quiere seguir creciendo. Se trata del jugador salido de la cantera Miguel Gutiérrez.

Tal y como informa el Diario As, el lateral izquierdo quiere dar un paso más en su carrera deportiva y, al ver que no va a tener espacio ni muchas dosis de protagonismo en la primera plantilla, va a tomar la decisión de dejar el Real Madrid y cambiar de aires para seguir progresando. A sus 20 años de edad y con una amplia trayectoria en la cantera, además de haber debutado ya con el primer equipo, Gutiérrez es consciente de que no puede pasar ni un curso más a la sombra y esperando unas oportunidades que difícilmente van a llegar y por eso prefiere probar suerte lejos del Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez aprueba esta venta porque sabe que en los planes de Carlo Ancelotti no está darle minutos y por eso está ya manos a la obra buscando una venta que pueda satisfacer las necesidades del club blanco y puedan ingresar así alguna cifra en concepto de traspaso por el canterano. No será fácil encontrar a un club dispuesto a desembolsar grandes cantidades por eso la opción que se plantea es similar a la que ya se hizo con Jovic, dejarlo salir a un coste reducido (el delantero se fue gratis) pero reservarse el 50% de los derechos del jugador para cobrar la mitad de un posible futuro traspaso, algo factible teniendo en cuenta la edad del jugador.

Miguel Gutiérrez se ha quedado sin sitio en la primera plantilla pese a la salida de Marcelo. La llegada de Rüdiger y la polivalencia de Alaba puede hacer que el austriaco juegue en el lateral izquierdo, donde ya tendrá que competir con Mendy, y el salvavidas de Nacho para esa posición también es algo que Carletto tiene presente. Así, un cuarto jugador para esa posición se antojaba algo demasiado complicado de soportar para el futbolista de La Fábrica.