Florentino Pérez tiene claro el fichaje bomba que reemplazará a Vinicius en el Madrid

La renovación de Vinicius Júnior con el Real Madrid se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el club. Lo que parecía un trámite sencillo, acordar una extensión de contrato, se ha complicado por las altas demandas económicas del brasileño. Vinicius quiere un salario igual al de Kylian Mbappé, además de una prima de renovación muy generosa. El Madrid, por su parte, considera esas cifras desproporcionadas y no está dispuesto a igualar esas condiciones.

Este tira y afloja ha llevado a que la negociación se estanque y el futuro del extremo quede en el aire. Vinicius tiene contrato hasta 2027, pero si las partes no llegan a un acuerdo pronto, podría buscar salida. La tensión crece mientras el jugador disfruta de sus vacaciones y el club espera un movimiento. En el Bernabéu están conscientes de que deben estar preparados para cualquier escenario, ya que perder a una pieza clave no sería fácil.

Mientras tanto, Florentino Pérez ya ha comenzado a mover ficha. Según diversas fuentes, el presidente blanco tiene en mente a Erling Haaland como el sustituto ideal si finalmente Vinicius se va. El delantero noruego del Manchester City ha sido objeto de admiración en el Madrid durante años y representa la clase de fichaje bomba que encajaría perfectamente en el ataque blanco.

🚨 BREAKING: Florentino Perez will go for ERLING HAALAND if Vinicius Junior is sold! It was always Perez's dream to unite both Kylian Mbappe and Erling Haaland at Real Madrid.

[ Source. @La_SER ] pic.twitter.com/tj0ZYvYcIm