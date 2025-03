Florentino Pérez ya ha tomado la decisión, el adiós de uno de los jugadores más importantes del Real Madrid

El futuro de Lucas Vázquez en el Real Madrid está en juego. A pesar de ser uno de los jugadores más veteranos y valorados en el vestuario, parece que su etapa en el club está llegando a su fin. Según apunta Fichajes.net, Florentino Pérez ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del gallego una vez termine esta temporada.

Vázquez, que cumplirá 34 años en verano, finaliza su contrato en junio. A día de hoy, no se están llevando a cabo negociaciones para renovar su vinculación con el club. A lo largo de la presente campaña, su rendimiento ha sido irregular, lo que ha influido en la decisión de los dirigentes del club. Incluso, en el último parón internacional, cuando parecía tener la oportunidad de recuperarse, su nivel de juego no fue el esperado. Esta situación se reflejó claramente en su sustitución durante el partido contra el Leganés, cuando Carlo Ancelotti optó por meter a Fede Valverde como lateral derecho, una señal de que ya no es una pieza clave en el esquema del equipo.

El cambio de rumbo en el lateral derecho

El futuro de Vázquez parece estar marcado por la llegada de nuevos fichajes. Según varias informaciones, uno de los nombres que suena con fuerza es el de Trent Alexander-Arnold, quien llegaría para reforzar el lateral derecho del equipo. Esta incorporación reforzaría la idea de que Lucas Vázquez y Dani Carvajal, otro veterano del equipo, perderían protagonismo. De hecho, la grave lesión sufrida por Carvajal pone aún más en duda su permanencia en el club, lo que acelera la transición en la defensa.

Lucas Vázquez ha mostrado una actitud profesional durante su tiempo en el Real Madrid, pero es consciente de que su futuro en el club es incierto. Ha reconocido que está evaluando diversas opciones, incluyendo la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo o incluso poner fin a su trayectoria profesional. Equipos de la MLS, Arabia Saudí, e incluso algunos de la liga española, como el Mallorca y el Espanyol, ya han mostrado interés en sus servicios. Sin embargo, todo apunta a que su ciclo en el Santiago Bernabéu está por concluir, y Florentino Pérez ya ha movido ficha para que Lucas Vázquez decida su próximo destino.