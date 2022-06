Florentino, roto: Ancelotti pide su salida, se niegan y hay una guerra

Son tiempos de cambios en la composición de la plantilla del Real Madrid. A pesar de que el equipo ha terminado la última campaña de una forma extraordinaria con la consecución de LaLiga y la Champions League, tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti están tratando de buscar un destino lejos del club a aquellos jugadores con los que no cuenta el entrenador italiano para afrontar el nuevo desafío, entre ellos Mariano Díaz y Jesús Vallejo.

No obstante, con lo que no contaban las altas esferas del conjunto merengue es que estos dos futbolistas, a pesar de no haber tenido protagonismo esta campaña en las filas del equipo, estuvieran decididos a seguir en el club a sabiendas de lo que eso implica. Tanto el delantero dominicano como el central español tienen contratos en vigor con la entidad y, tal y como ha revelado 90min, ninguno tiene pensado abandonar el Bernabéu en el presente mercado de traspasos.

Mariano solamente ha tenido protagonismo cuando Karim Benzema no ha entrado en las convocatorias del técnico, bien por sus problemas físicos o bien por decisión del italiano, pero sus prestaciones ni muchos menos han sido convincentes. El delantero tiene contrato hasta 2023 y, aunque en las últimas semanas algunos equipos como el Leeds United o el Rayo Vallecano se han mostrado predispuestos a hacer un hueco en sus filas al jugador, Mariano quiere agotar su contrato con la entidad blanca.

El caso de Jesús Vallejo es bastante similar ya que el defensa maño ha tenido que ver cómo Ancelotti ha apostado por Alaba, Militão y Nacho Fernández antes que él para ocupar el eje de la zaga. Eso sí, a pesar de ello y de que el jugador tiene algunas ofertas en la propia liga española, Vallejo no tiene pensado abandonar Madrid este verano salvo que irrumpa en escena un pretendiente mucho más llamativo.

En definitiva, Florentino Pérez se ha topado ahora con un problema inesperado ya que el presidente contaba con la salida de estos dos descartes de ‘Carletto’ para oxigenar las arcas del club, pero esta tarea resultará mucho más complicada de lo que la directiva blanca sopesaba hace solamente unas semanas basándose en la idea de que ambos jugadores serían los primeros interesados en dejar el equipo por su falta de minutos.