Florentino tiene un plan para evitar otro 'caso Jovic': Benzema espera

Sigue siendo un verdadero misterio qué es lo que hará el Real Madrid en los días de mercado de fichajes que quedan por delante en este verano. Por el momento las aguas bajan tranquilas en el Santiago Bernabéu y no parece que Florentino Pérez vaya a sorprender con ningún as bajo la manga, especialmente porque está centrado en el apartado de salidas, pero si se producen todas las marchas deseadas es probable que los blancos vuelvan a posicionarse como equipo comprador.

El debate sobre si Karim Benzema necesita un recambio sigue sobre la mesa. No es, de hecho, una discusión nueva ya que desde hace varias temporadas el francés no tiene recambio y son muchas las voces que aparecen año tras año argumentando que el Madrid necesitaría un ‘9’ suplente de garantías. Lo intentó con Jovic y el fracaso fue mayúsculo, tanto que ha salido gratis a la Fiorentina después de varios años sin adaptarse, y quizás por eso los blancos anden con mucha más precaución de lo normal para no cometer los mismos errores del pasado en tan poco tiempo.

La condición para lanzarse a por otro delantero que había puesto Florentino Pérez sobre la mesa era que, de la lista de transferibles en la que figuraban Borja Mayoral, Mariano, Ceballos y Marco Asensio, salieran dos de estos cuatro jugadores. Por el momento, tan solo Mayoral ha tomado la puerta de salida y no hay nada claro sobre si alguno de los tres restantes harán lo mismo. Hazard fue planteado por Ancelotti como el ‘9’ suplente de Benzema pero no le ha convencido su propia teoría así que es una pieza menos en el engranaje que vuelve a abrir las dudas.

Lo que busca el Madrid

En cualquier caso, si los blancos se lanzan a por un nuevo delantero al mercado tienen muy claro cuáles son las características que van a buscar según ha desvelado la Cadena Cope. El Real Madrid querría a un jugador que aceptara el rol de suplente y que fuera consciente de que Karim Benzema es el titular indiscutible en el ataque y el verdadero guía del equipo tanto dentro como fuera del campo.

Además, el ariete que llegara tendría que ser joven, con una edad que rondara la veintena y que por lo tanto tuviera mucho margen de mejora para convertirse en un jugador fiable en el futuro, y además tendría que llegar a un precio reducido, lejos de los 60 kilos que en su día se pagaron por Jovic.