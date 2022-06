Florentino ya tiene el sustituto de Carvajal en Madrid: 35 millones

Dani Carvajal ha acabado la temporada muy bien. Después de un inicio de curso plagado de lesiones y con un rendimiento un tanto intermitente que por momentos llegó a ser duramente criticado por gran parte de la afición y de la prensa, desde los octavos de final de la Champions League ante el PSG, es decir, cuando más necesario era, el de Leganés recuperó su mejor nivel y justo a Militao, Nacho, Alaba, Mendy y Marcelo, consiguieron llevar al equipo a la consecución de la 14ª Champions League y el 35º título de Liga.

Pero al igual que ha sucedido durante varios años con Casemiro, al Real Madrid le cuesta encontrar un recambio de garantías que cumpla con creces las ausencias de Carvajal en el once blanco. Florentino Pérez ya se ha puesto manos a la obra con el recambio del brasileño, ha fichado a Tchoauméni por 100 millones de euros, y ahora parece que tiene claro quién será el sustituto del ’2’ en el conjunto madridista: Álvaro Odriozola.

Álvaro Odriozola llegó al Real Madrid en el verano de 2018 tras el pago de 35 millones de euros a la Real Sociedad tras un gran año en el conjunto donostiarra, firmando hasta 2024. La falta de minutos y las pocas oportunidades que Zidane otorgó al de San Sebastián hizo que el futbolista tuviera que sufrir una cesión al Bayern de Múnich, donde no disfrutó tampoco de mucho protagonismo, llegando a disputar tan solo 3 partidos en la Bundesliga.

Regresó al año siguiente al Real Madrid, pero tampoco se hizo un hueco en el 11 titular de Zidane, por lo que, el verano pasado, con Ancelotti a los mandos del vestuario, se decidió que Odriozola volviese a salir cedido, esta vez a la Fiorentina, y esta vez sí, el ex de la Real Sociedad ha tenido regularidad y se ha vuelto a sentir futbolista en la Serie A. Ha realizado una extraordinaria campaña, de los mejores laterales derechos de todo el Calcio, y ahora ha vuelto por tercera vez a Valdebebas, donde quiere triunfar.

“De cabeza y de corazón me siento preparado para el Real Madrid. Ha sido un gran año. Así lo he transmitido a mi agente y es el objetivo. Me siento un hombre y no un niño y vamos a por todas. Florencia es la cuna del Renacimiento y yo he tenido un renacimiento futbolístico”. Desborda confianza y ambición Álvaro Odriozola que espera que a la tercera sea la vencida, algo que no sería descabellado pensar, ya que, si Carvajal vuelve a empezar el año de la misma forma y el de San Sebastián muestra el nivel de la Fiorentina, puede que Florentino Pérez tenga al mejor sustituto del ‘2’ en casa desde el año 2018 y por 35 millones de euros.