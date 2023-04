Fue pitado y echado del Camp Nou: en Italia lo adoran y Laporta lo usará para recuperar a Messi

En Can Barça no les salen las cuentas para recuperar a Leo Messi. La maltrecha economía blaugrana no permite grandes movimientos y traer al argentino implicará hacer muchos esfuerzos para que Javier Tebas y LaLiga acepten su inscripción. En este sentido, realizar ventas de jugadores será esencial para generar unos ingresos muy interesantes que saneen las cuentas culés, de modo que el astro argentino pueda entrar en el margen salarial del Barça.

Para conseguir tal hazaña, Laporta ya tiene un claro candidato a salir. Samuel Umtiti, que, por culpa de las lesiones, pasó de ser uno de los mejores centrales del mundo a prácticamente un exfutbolista, ha recuperado una gran versión y en Italia se ha ganado un muy buen cartel que puede servir al Barça para conseguir unos ingresos que no se esperaban. Además, el beneficio será doble, ya que además de los ingresado por su venta, se ahorrarían una ficha muy alta que era muy tóxica para el reducido margen salarial del Barcelona.

Umtiti ha ido de menos a más en su temporada en el Lecce, pese a que tardó ocho partidos en debutar, desde ese momento, comenzó a ganarse a la afición italiana gracias a que fue recuperando un nivel que se le conocía, pero que hacía muchos años que no sacaba a relucir. Tan bueno está siendo su nivel, que desde el 12 de diciembre no se ha perdido un solo minuto excepto en dos partidos donde se ausentó por unas molestias y otro donde fue suspendido por acumulación de amarillas y en otro donde fue sustituido en el 77’. Es decir, ha jugado sin descanso 14 de los últimos 18 partidos, impresionante para un jugador que viene de tantos años sin apenas pisar el terreno de juego.

Así pues, fantásticas noticias para el Barça con la recuperación de Samuel Umtiti, el francés está siendo una de las razones principales por las cuales el Lecce no bajará a segunda división. Y es que, con 38 goles en contra, los italianos son un auténtico fortín defensivo, algo que sin Big Sam no se podría llegar a entender. Por su parte, el Barça ya espera una buena venta de su jugador, la cual ayudará a conseguir el regreso de Leo Messi al Camp Nou.