García Pimienta lo tiene castigado y le avisa que no volverá a jugar con el Sevilla

Javier García Pimienta tiene castigado a un jugador, debido a que no desea renovar su contrato, y ya le ha advertido que no volverá a jugar con el Sevilla. Y por ahora, está cumpliendo con su palabra, pues ya hace varios meses que no entra en ninguna convocatoria, y está será la tónica habitual hasta que acabe el curso, y se pueda ir con la carta de libertad, puesto que tan solo está vinculado hasta el 30 de junio, y quedará libre en un par de meses.

Se trata de Álvaro García Pascual, que ha hecho méritos suficientes en el filial, que compite en Primera Federación, para tener una oportunidad con los profesionales. Ha logrado un total de ocho tantos, así como tres asistencias, que le convierten en el máximo realizador de su equipo, y pudo disputar un par de encuentros en La Liga EA Sports, y otro en la Copa del Rey, aunque ninguno de ellos como titular, y entrando siempre como revulsivo.

Algo que ha llevado al canterano del Vázquez Cultural, que aterrizó en el Ramón Sánchez Pizjuán el pasado verano, después de varios años formándose en Estados Unidos, futbolística y académicamente, a plantearse su salida para llegar a otra escuadra donde le puedan hacer hueco. Y ha recibido algunas propuestas del extranjero y de La Liga Hypermotion, que le han llevado a rechazar las ofertas de ampliación que le ha presentado Víctor Orta.

La tensión entre ambas partes es máxima, y García Pimienta ha decidido que no contará más con el ariete de 22 años de edad, por lo que tendrá que conformarse con seguir ayudando al filial. Y así lo ha vuelto a demostrar recientemente, pues ha perdido por lesión a los dos únicos delanteros que tiene en la plantilla, además de Isaac Romero, como son Akor Adams y Rubén Vargas, que difícilmente podrán volver a pisar el césped este curso.

Antes que llevarse a García Pascual, ha preferido ascender al Sevilla a Mateo Mejía y a Leandro Antonetti, que también tienen ficha con el segundo equipo, y cuyas cifras son considerablemente más discretas que las de su compañero.