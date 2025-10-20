Gavi entra en la operación que puede llevar a Julián Álvarez al Barça

El FC Barcelona ha ideado un plan de ingeniería financiera espectacular para intentar el fichaje de Julián Álvarez, un delantero que Joan Laporta ya daba casi por perdido debido a la falta de dinero en las arcas blaugranas. La solución pasa por un trueque que, aunque parece imposible, podría satisfacer las necesidades deportivas y económicas del Atlético de Madrid: Gavi y Lewandowski a cambio de la estrella argentina.

El Atlético de Madrid sabe que el deseo de Julián Álvarez de salir es inminente; si no es este año, será el siguiente. Por lo tanto, sacar una tajada importante por su salida no sería malo para la directiva rojiblanca. La propuesta del Barça incluiría la cesión o el traspaso de Gavi, una buena compensación económica y la salida de Robert Lewandowski al Metropolitano a coste cero.

Simeone y la obsesión por Gavi: El factor clave

El factor que hace que esta operación tenga visos de realidad es el interés de Diego Simeone en Gavi. El entrenador argentino ve en el joven y aguerrido centrocampista blaugrana a un jugador que le va como anillo al dedo para su estilo de juego. La garra, la intensidad y la presión de Gavi encajan perfectamente con la filosofía del Cholo, quien podría construir el mediocampo del futuro alrededor de su figura.

La llegada de Lewandowski a coste cero también sería un gran aliciente para el Atlético, que necesita un delantero con gol y experiencia para Champions League. El polaco, aunque en el ocaso de su carrera, aportaría veteranía y una capacidad goleadora probada. Para el Barça, la operación sería un éxito total, ya que sacrificaría a Gavi (cuyo perfil ofensivo no siempre encaja con Flick) para conseguir al delantero de élite que tanto desea Laporta. El movimiento significaría la llegada de un delantero centro joven y la salida de dos de las fichas más altas del club.

Así pues, Joan Laporta propone al Atlético de Madrid un trueque que incluye a Gavi y Lewandowski a cambio de Julián Álvarez, una operación que Simeone vería con buenos ojos para reforzar su mediocampo con la intensidad del joven blaugrana.