Gavi, Frenkie de Jong y un giro exprés de los acontecimientos: se irá

Tras la cadena de derrotas cosechadas en las últimas semanas el FC Barcelona se ha despedido prácticamente de sus opciones de ganar algún título esta temporada. Es por eso que la directiva ya está trabajando en la composición de una futura plantilla que tendrá la misión de devolver al club el prestigio perdido en los últimos años. Laporta quiere comenzar a brindar buenas noticias a la afición culé y de ahí que, tras la renovación de Ronald Araújo, la cual se firmará esta semana, el mandatario blaugrana y Xavi Hernández acelerarán para atar a una de las revelaciones de la temporada, Gavi.

El centrocampista sevillano finaliza contrato el 30 de junio de 2023 y sus exigencias salariales para renovar están generando un dolor de cabeza enorme en las oficinas del club, que son conscientes de que la salida del jugador podría ser catastrófica para el futuro del proyecto blaugrana. Es cierto que el adiós del canterano dejaría en las arcas una llamativa cifra que posteriormente podría saldarse con un fichaje de primer nivel, pero a la vista queda la importancia que tiene el andaluz en el esquema de Xavi y el vacío que ocasionaría con su marcha.

Es por eso que, aunque Gavi se estaba distanciando de esa hipotética renovación, las altas esferas del Barça han decidido cambiar el rumbo de los acontecimientos de forma exprés enseñando la puerta de salida a Frenkie de Jong, otro de los jugadores que vienen contando con mucha importancia en los planes del técnico de Terrassa.

No obstante, el jugador acumula ya tres temporadas en el Barça y son varios los clubs que están mostrando interés con suma vehemencia en los últimos meses alentados por la situación del jugador, que a pesar de estar disfrutando de muchos minutos no termina de sacar a relucir sus mejores prestaciones. Es más, la salida de Paul Pogba del Manchester United está comenzando a situar al centrocampista como su relevo en Old Trafford, donde de reencontraría con un Erik Ten-Hag con el que brilló de forma descomunal durante su estancia en el Ajax.

Además, Laporta sabe que la salida del neerlandés dejaría en las arcas del club alrededor de 60 millones, una cantidad que permitirá, no solo asumir las exigencias de Gavi para renovar, sino realizar alguna otra incorporación el próximo verano.