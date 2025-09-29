Gerard Piqué lo sabía: Eder Sarabia por encima de Flick y Xabi Alonso y la lección a Simeone

El Elche se ha convertido en la gran sorpresa de LaLiga esta temporada. Recién ascendido, el equipo dirigido por Eder Sarabia está sorprendiendo a todos y se sitúa en una posición de Champions League, algo impensable para muchos al inicio del curso. Su juego ha dado un salto espectacular, llevando al conjunto ilicitano a consolidarse como uno de los equipos más sólidos y peligrosos de la competición.

Eder Sarabia, el artífice del milagro del Elche

La transformación del Elche es obra de Eder Sarabia, un entrenador que ha sabido sacar el máximo rendimiento de sus jugadores y llevar al equipo a un nivel que nadie esperaba. Con un estilo atrevido, intenso y eficaz, Sarabia ha conseguido que su equipo mantenga un rendimiento excelente, con una dinámica de victorias que aún no conoce la derrota en LaLiga. Su estrategia ha funcionado a la perfección y ha convertido a un equipo recién ascendido en la gran revelación de la temporada.

Piqué ya lo vio en Andorra

La proyección de Sarabia no es nueva para algunos expertos del fútbol español. Gerard Piqué, que lo tuvo bajo su mando en el Andorra, ya adelantó el potencial del técnico catalán. La conexión entre ambos dejó muestras claras de su calidad, y ahora, viendo al Elche empatando incluso contra rivales de élite como el Atlético de Madrid de Simeone, queda más que demostrado que Piqué no se equivocaba. Su visión se confirma: Sarabia está por encima de muchos entrenadores de renombre, incluso de Hansi Flick y Xabi Alonso.

El estilo de juego del Elche combina intensidad, verticalidad y precisión, un fútbol moderno que está dejando a los grandes de LaLiga sorprendidos y mostrando que, con un buen proyecto y un entrenador inteligente, cualquier equipo puede pelear al máximo nivel. Los elogios no cesan y cada jornada confirma que este conjunto está llamado a marcar la temporada.

Así pues, Eder Sarabia ya es considerado el entrenador del año en LaLiga, un título que refuerza su capacidad para transformar equipos. Lo que parecía un simple experimento con el Elche se ha convertido en una de las grandes historias del fútbol español. Y mientras los demás todavía intentan adaptarse, Piqué ya había dejado claro lo que muchos aún tardarán en reconocer: Sarabia es un entrenador de élite, capaz de competir con lo mejor de Europa.