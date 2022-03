Giro de 180 grados: el futuro de Haaland, "entre el City y el Madrid"

El Caso Haaland no deja de sorprender a los amantes del fútbol. A cuatro meses de que de comienzo el mercado de fichajes, el futuro del delantero cambia por momentos. Cuando parecía que el combinado blaugrana habría logrado acercarse a un acuerdo con el agente del jugador, la historia ha vuelto a cambiar de rumbo.

Según recoge ESPN, el encargado de confensar este cambio de sentido ha sido Jan-Aage Fjörtoft, exjugador noruego muy cercano a la familia Haaland, quien no ha dudado en asegurar que tiene "la sensación de que el Real Madrid está por delante del Barcelona".

No quiso decantarse entre los de Guardiola y el conjunto merengue, aunque aseguró que en el Manchester City "hay un asiento libre, como dirían en Fórmula 1, y encajaría allí muy bien". "Necesitamos un delantero. Creo que el club va a intentarlo", aseveró.

"Lo del Barcelona creo que es más bien propaganda"

Con pistas y sin ideas claras, parece que aún queda mucho camino por recorrer hasta que se formalice su salida del Borussia Dortmund. "Lo que sé es que el proceso en el que se encuentran ahora depende de muchos detalles. Al final, Erling tendrá que tomar una decisión", afirmó.

El exjugador noruego no dudó en arremeter contra los de Laporta, haciendo hincapié en que "todo está entre dos clubes y creo que son Real Madrid y Manchester City. Lo del Barcelona creo que es más bien propaganda. Quizá ocurra al final, pero, en estos momentos, está entre dos países y dos clubes", insistió Fjörtoft, que aprovechó para desmentir un posible encuentro entre el staff catalán y el jugador: "Desmiento que haya habido ningún tipo de negociación por Haaland. Ni reunión, ni conversación. Nada".

Antes de concluir, quiso destacar la labor que está llevando el agente del futbolista, Mino Raiola, para lograr el mejor contrato para el futbolista. "No subestimen el detallado trabajo que está haciendo el equipo Haaland para averiguar dónde jugará Erling Haaland el año que viene. Si deja el Dortmund depende de hechos, no de sentimientos. España e Inglaterra, muy probablemente, con los sospechosos habituales al frente. Sin embargo, no compo la propaganda de algunos clubes", finalizó.