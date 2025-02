Giro inesperado en el fichaje de Neymar por el Barça

El regreso de Neymar al Barcelona ha cobrado un nuevo impulso en las últimas semanas. El delantero brasileño, que actualmente juega para el Santos, ha expresado públicamente su deseo de regresar a la que considera su "casa" futbolística. Tras haber vivido momentos de gloria en el Camp Nou, Neymar sueña con volver a vestir la camiseta azulgrana, especialmente con la mirada puesta en el Mundial de 2026. El jugador siente que su ciclo en Europa no terminó como debiera, y ahora busca la oportunidad de competir al más alto nivel nuevamente.

El brasileño ya ha transmitido sus intenciones a Joan Laporta, presidente del Barça, y las conversaciones sobre su regreso han comenzado. Aunque la salida de Neymar al PSG en 2017 dejó una marca en los aficionados culés, la calidad del jugador sigue siendo indiscutible. Su reincorporación al equipo podría ofrecer una gran opción para reforzar el ataque, aunque la operación no será fácil. El FC Barcelona sigue enfrentando graves dificultades financieras, lo que pone en duda la viabilidad de esta operación.

❗️Factors that could help with Neymar’s return to Barcelona:



• His Brazilian teammate and close friend, Raphinha.

• Lamine Yamal, who considers Neymar his idol.

• His agent, Pini Zahavi, who has a close relationship with Laporta. @JoanFontes 🇧🇷🔵🔴 pic.twitter.com/A5kM4qgc4T