Golpe al Barça, el Chelsea se lanza a por su joven perla y pone una oferta irrechazable

El Chelsea ha puesto su mira en uno de los talentos más prometedores de la cantera del FC Barcelona, el mediocampista Marc Casadó. A sus 21 años, Casadó se ha consolidado como una pieza clave en las categorías inferiores del club catalán, destacando por su habilidad para distribuir el balón, su visión de juego y su capacidad para recuperar balones en el mediocampo.

Según Cadena SER, los Blues han iniciado conversaciones con los representantes del jugador, lo que ha provocado un gran revuelo en el mundo del fútbol, ya que su potencial ha llamado la atención de varios equipos europeos. Con esta oferta, el Chelsea busca reforzar su mediocampo con un joven que podría ser clave en su reconstrucción.

