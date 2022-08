Golpe bestial para Keylor Navas: Zidane eligió y Florentino, muy feliz

Keylor Navas salió del Real Madrid en el año 2019 no por su expiración de contrato, ni mucho menos, sino porque Thibaut Courtois le impidió seguir siendo importante en el equipo que, por aquel entonces, dirigía Zinedine Zidane. El costarricense y el belga coincidieron una temporada en Concha Espina, la 18/19, y, aunque en los primeros dos meses de la campaña el entrenador rotó de forma sistemática la portería entre ambos futbolistas, finalmente fue el flamenco el que salió ganador del duelo.

Las buenas prestaciones de Courtois y, sobre todo, su regularidad bajo los palos dejó sin hueco a un Keylor Navas que al final de temporada no tuvo otro remedio que buscar un destino que si le brindara esa importancia, como lo hizo el PSG. Cabe señalar que ahora la situación del tico es igualmente crítica ya que la llegada de Donnarumma el pasado verano le ha privado de seguir siendo indiscutible en los planes del club, pero el 2019 fue fatídico para él.

Las excepcionales prestaciones de Courtois en la meta blanca no solo le valieron para convertirse en el favorito de Zidane, sino para avalar una de las mejores gestiones de Florentino Pérez en el mercado de fichajes: el presidente invirtió 35 millones para cerrar la incorporación del espigado guardameta belga, quien no dudó en abandonar el Chelsea para poner rumbo a la casa blanca a sabiendas de que allí se toparía con una competencia de primer nivel como lo fue, en su momento, Keylor. No obstante, tras un periodo de tanteo, el costarricense vio como Thibaut no solo se ganó la total confianza de Zidane para ser intocable en sus planes, sino la admiración del presidente y del madridismo.

Para comlo de males, eso no es lo peor de todo ya que, mientras el nivel de uno ha ido en clara decadencia, el de Keylor, Courtois ha seguido evolucionando hasta convertirse hoy, sin ninguna duda, en el mejor portero del mundo y una parte esencial del proyecto del Real Madrid.

Si ya la campaña pasada sus actuaciones contribuyeron de forma decisiva a que el equipo ganara la Champions League y el campeonato liguero, en la Supercopa de Europa celebrada el pasado miércoles justificó de nuevo el acierto de Florentino poniendo todo de su parte para ficharle en 2018 y, además, la decisión de Zidane de brindarle la titularidad por delante de Navas, que en su momento no terminó de entender sus innumerables suplencias.

Eso sí, el tiempo ha dado la razón al técnico galo…