Golpe de suerte para el Barça: estos dos cracks del PSG no jugarán el partido de Champions

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega con importantes bajas al choque ante el Barcelona en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto francés tendrá que visitar Montjuïc este próximo miércoles 1 de octubre con varias ausencias que podrían cambiar el rumbo del partido.

El entrenador español ha perdido en las últimas horas a su capitán, Marquinhos, quien se une a las bajas ya confirmadas de Ousmane Dembélé, Désiré Doué y João Neves, todos en proceso de recuperación. Estas ausencias suponen un duro golpe para un PSG que llega a España con un equipo notablemente debilitado. Para los culés, supone un alivio y una oportunidad de oro para imponerse en su feudo.

Un Barça renovado frente a un PSG mermado

Este enfrentamiento es, sin duda, uno de los más esperados de la temporada. El actual campeón de la Champions League se medirá a un Barcelona que ha mostrado un gran nivel, llegando hasta las semifinales en la pasada edición. Sin embargo, las bajas del PSG podrían inclinar la balanza a favor del equipo local.

Dembélé has no chance to play against Barça next week. Doué is doubtful, and the presence of João Neves is still not confirmed yet.



Marquinhos, pieza clave en la defensa, estará fuera de combate por una lesión en el cuádriceps izquierdo, según confirmó el club parisino en un comunicado oficial. Además, Dembélé, Doué y João Neves continúan con sus procesos de rehabilitación. La ausencia de estos futbolistas deja a Luis Enrique sin varias de sus piezas más importantes, tanto en defensa como en el mediocampo. Jugadores como Marquinhos, veterano de 31 años y líder del PSG, son fundamentales en la organización del equipo y en los partidos de alto nivel.

En su lugar, se espera que Pacho Willian y Beraldo Lucas tomen las riendas de la zaga, mientras el resto del equipo intentará adaptarse a esta situación. Para el Barça, esto representa una ocasión única de imponerse en Montjuïc y sumar tres puntos valiosos. Los aficionados culés esperan que su equipo aproveche estas ausencias y consiga un resultado positivo ante un PSG que, pese a las bajas, sigue siendo uno de los favoritos del torneo.

La Champions siempre regala momentos emocionantes y esta vez el destino parece sonreír al Barcelona. La cita está marcada en el calendario, y todos los ojos estarán puestos en un partido que podría definir el rumbo de ambos equipos en esta fase de grupos.