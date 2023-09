Guardiola defiende la superioridad del Barcelona en tiempos de Negreira

El terremoto del 'Caso Negreira' ha vuelto a entrar en escena en la órbita del Barcelona. El juez ha imputado al club por cohecho y varios protagonistas de nuestro fútbol se han posicionado al respecto. El último ha sido un viejo conocido por la parroquia azulgrana. Se trata de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, que ha querido recalcar el principio de inocencia de la entidad culé, en la que, precisamente, jugó en la época cuando presuntamente el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros cometió ciertas irregularidades.

"Dejemos que la justicia haga su trabajo", comenzó destacando el entrenador del cuadro citizen en rueda de prensa. "Hasta ahora, por lo que escuché, ya que estoy un poco fuera de esto... Pero no he visto que el Barcelona realmente haya pagado a un árbitro para sacar algún beneficio. No he visto ni leído nada en ese sentido. Por eso quiero esperar antes de opinar sobre un tema así. El Barça se tiene que defender", dijo el preparador catalán.

Fiel defensor del club al que perteneció desde muy joven en La Masia, el ex entrenador del equipo de la Ciudad Condal prosiguió con el respaldo a la misma entidad: "De lo que estoy bastante seguro es de que si el Barcelona ganó mucho, y para ganar en España hay que hacerlo mucho mejor que los demás equipos, es porque ha sido mejor que el rival. De eso estoy bastante convencido ahora mismo. Yo estaba allí, por eso ganamos, porque fuimos mucho mejores que nuestros rivales. Esto es así. Por eso, cuando el Barça no lo es, pierde".

La investigación sigue su curso y desde la Cadena SER aseguran que el juez afirmó que los pagos desde la dirección deportiva del Barcelona durante la posición de Enríquez Negreira al frente del CTA se hicieron con toda claridad en beneficio del conjunto barcelonés.