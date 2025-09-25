Guerra total entre Hansi Flick y Luis de la Fuente por Lamine Yamal

La tensión entre selecciones parece haber llegado a un punto crítico. Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino de fútbol, se ha mostrado firme ante las polémicas recientes. La controversia gira en torno a Lamine Yamal, joven promesa que sufrió una lesión durante su estancia con la selección española.

Hansi Flick, técnico del Barça, no dudó en cuestionar la gestión de De la Fuente respecto a Lamine Yamal. Según Flick, la convocatoria y la preparación del jugador no fueron las más adecuadas. Sin embargo, De la Fuente mantuvo la calma. Tras recibir un homenaje de la Federación Riojana de Fútbol en Logroño, hizo estas declaraciones a los periodistas con frases cortas y contundentes: “¿Hansi Flick me acusa de no gestionar bien a Lamine? No recuerdo lo que dijo Flick, ni me importa”.

El seleccionador español también aseguró que no siente presión por la clasificación para el próximo Mundial. “Estamos tranquilos. Tenemos un buen grupo y estamos centrados en nuestro trabajo”, comentó. De la Fuente se muestra seguro de sus decisiones y evita entrar en polémicas con otros entrenadores, dejando claro que su foco está en el equipo y no en las críticas externas.

🗣️ Luis De la Fuente: “¿Hansi Flick me acusa de no gestionar bien a Lamine? No recuerdo lo que dijo Flick, ni me importa.” pic.twitter.com/xmN0N3d1Ov — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) September 25, 2025

Lamine Yamal, el centro del conflicto

Lamine Yamal se ha convertido en el epicentro de esta disputa. Su talento y juventud hacen que cualquier lesión genere preocupación. La convocatoria a la selección española, aunque breve, fue seguida de cerca por medios y entrenadores europeos. La lesión del jugador encendió el debate sobre la gestión de su participación.

Para De la Fuente, la prioridad es cuidar al jugador y garantizar su recuperación. “Nuestra intención siempre es proteger a los futbolistas. Lamine es joven y prometedor, pero la salud viene primero”, explicó. Mientras tanto, Flick mantiene sus reservas y su crítica, dejando la polémica abierta.

Este enfrentamiento mediático refleja la presión que rodea a las selecciones nacionales. Cada decisión, cada convocatoria y cada lesión se convierte en un foco de debate. A pesar de ello, Luis de la Fuente mantiene la serenidad y confía en su criterio. Su mensaje es claro: no se deja influenciar por comentarios externos y sigue centrado en el objetivo principal: preparar a España para el Mundial.