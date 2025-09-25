Hansi Flick ya tiene favorito en la delantera: 100 millones por el sucesor de Lewandowski

El futuro de Robert Lewandowski en el Barça empieza a generar dudas. Su contrato expira al final de la temporada 2025/26, y no hay certezas sobre su renovación. El delantero polaco sigue siendo un referente en la plantilla, pero el club ya empieza a mirar hacia el futuro.

En el mundo del fútbol, los cambios son rápidos. La edad y los contratos limitan las decisiones. Lewandowski ha dejado claro que quiere jugar al máximo nivel, pero el Barça necesita planear con antelación. La incertidumbre alrededor del polaco obliga al club a buscar alternativas. No se trata solo de reemplazar goles, sino también de mantener la competitividad del equipo en todas las competiciones. La directiva sabe que perder a Lewandowski sin un sucesor definido podría ser un golpe duro. Por eso, la planificación para el verano de 2026 ya está en marcha. Y en este escenario, un nombre destaca sobre el resto.

Guirassy, el objetivo de Flick

Según el periódico alemán Bild, Hansi Flick ya tiene a su favorito para la delantera: Serhou Guirassy. El atacante del Borussia Dortmund está bajo la lupa del Barça, que estaría dispuesto a pagar unos 100 millones de euros por él. El técnico alemán confía en su talento y lo considera ideal para suceder a Lewandowski.

📁 @altobelli13 vía @BILD



🚨 Hansi Flick es un gran admirador de Serhou Guirassy



‼️Es una de las opciones para reemplazar a Lewandowski la próxima temporada si el polaco se marcha pic.twitter.com/SB9TDQ87en — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) September 25, 2025

El club catalán no esconde que Guirassy es una prioridad absoluta para el verano de 2026, según informa fichajes.net. Su contrato con el Dortmund finaliza en 2028, pero su cláusula de rescisión le permite negociar con los grandes clubes de Europa. Su hermano y representante, Karamba, sigue moviendo contactos para mantenerlo en el radar de los equipos más poderosos y mejorar su salario actual, que ronda los nueve millones de euros más primas.

A pesar del interés de Flick, en el Barça existen opiniones divididas. El presidente Joan Laporta quiere apostar por nombres mediáticos para reforzar su proyecto, y Guirassy todavía no tiene la fama que otros fichajes podrían aportar. Sin embargo, su talento y proyección parecen convencer al cuerpo técnico, que lo ve como el relevo natural de Lewandowski.

Con negociaciones ya en marcha, la delantera del Barça podría cambiar drásticamente en pocos meses. Flick tiene claro quién quiere y parece dispuesto a luchar por él, asegurando que el club mantenga su nivel competitivo incluso después de la posible marcha de su estrella polaca.