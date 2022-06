Hecatombe de Xavi: Dembélé y otro peso pesado se despiden, Kessié duda

El acercamiento entre Frenkie de Jong y el Manchester United podría tener un final feliz para los red devils esta mismo mes. El centrocampista neerlandés del FC Barcelona es la gran esperanza de Joan Laporta para refrescar las arcas del club con su salida y, a pesar de que Xavi Hernández se ha mostrado muy reticente a su venta durante los últimos meses, el técnico sabe que es esencial para poder cerrar otras incorporaciones.

Al mismo tiempo, el propio jugador de 25 años también ha mostrado algunas pegas para poner rumbo a Old Trafford a sabiendas de que el equipo inglés no disputará la próxima edición de la Champions League. Eso sí, De Jong sabe que el proyecto del Barça genera muchas dudas, aunque los culés sí que vayan a disputar la fase de grupos de la mencionada competición, y de ahí que Frenkie ahora esté más predispuesto que nunca a abandonar el Camp Nou ponerse a disposición de Erik ten Hag, entrenador que conoce a las mil maravillas de su anterior etapa en el Ajax.

El Manchester United realizó algunos días una primera oferta de 70 millones que la directiva blaugrana rechazó, no porque no desee vender al jugador, sino porque Joan Laporta espera poder rescatar una cifra algo superior de la que pagó el FC Barcelona hace tres veranos por el futbolista.

En este sentido, Fabrizio Romano ha explicado que la próxima semana será determinante para decidir el futuro de Frenkie de Jong y, si ambos clubs no llegan a un acuerdo, los red devils comenzarán a prestar más atención al resto de alternativas en el mercado. Una de ellas, Rúben Neves, también es objetivo de la escuadra blaugrana, pero Laporta solamente podrá lanzarse a por él con la previa venta del neerlandés, que será la segunda fuga dolorosa del club tras el adiós -prácticamente confirmado- de Ousmane Dembélé.

A la espera de Kessié

Aunque para Xavi ha sido un peso pesado en el vestuario, el técnico sabe que el adiós de De Jong es muy importante, no solo para permitir otros fichajes, sino para dejar hueco a Franck Kessié. El jugador finaliza contrato con el AC Milan y parece tener un preacuerdo cerrado con el conjunto catalán para aterrizar en el club, pero no lo hará si el neerlandés no deja su sitio en la plantilla.