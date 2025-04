Huijsen deja de lado al Real Madrid y Florentino Pérez se cabrea

Dean Huijsen, el joven central del Bournemouth, ha dejado claro que no tiene intención de unirse al Real Madrid, una noticia que ha enfadado a Florentino Pérez. El defensa de 20 años, que ha sido una de las grandes revelaciones de la Premier League, había sido considerado por el club blanco como una de las prioridades para reforzar su defensa. Sin embargo, Huijsen ha tomado una decisión que no ha agradado a los altos mandos del Madrid.

El central, que destaca por su madurez táctica y capacidad para salir con el balón jugado desde atrás, ha demostrado en la Premier League que es un jugador de gran nivel, capaz de adaptarse con rapidez al ritmo de la competición. Su rendimiento ha llamado la atención de equipos de la talla del Real Madrid y el Bayern de Múnich, que vieron en él una opción para reforzar su defensa. Pero parece que el joven futbolista tiene otros planes.

🚨⚪️ Dean Huijsen would be super excited to join Real Madrid but, currently, there is no feedback from them.



So, Premier League clubs are pushing to sign him. @FabrizioRomano pic.twitter.com/30K30UnPMa