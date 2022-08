Increíble: Florentino quiere que sea el nuevo Benzema, no al Madrid

Parece complicado resistirse a un interés de un equipo top mundial como es el Real Madrid pero por impresionante que parezca todavía hay futbolistas que se atreven a rechazar un interés del equipo campeón de Europa… al menos por el momento. Florentino Pérez está siguiendo muy de cerca los pasos de Benjamin Sesko, el delantero del Red Bull Salzburgo, pero su fichaje por el conjunto blanco no parece en un futuro demasiado cercano una opción muy viable.

Eso es lo que afirma el medio de comunicación Relevo. En sus recientes informaciones se habla a las claras del interés que tiene el Real Madrid en este joven valor de apenas 19 años que, pese a su corta edad, ya está despuntando y llamando la atención no solo de los blancos sino de más de diez clubes importantes en Europa que siguen sus evoluciones muy atentos sin perderse ni un solo detalle. Los blancos todavía siguen dudando, y de hecho todo dependerá de si se producen más salidas como la de Asensio o Mariano Díaz, de si lanzarse a por un recambio para Karim Benzema en este mercado de fichajes, por lo que el esloveno aparece como una opción a tener en cuenta.

Sin embargo, el delantero no se plantea por el momento cambiar de aires y mucho menos marcharse directamente al Real Madrid. El futbolista y sus agentes consideran que, a su edad, todavía debe seguir fogueándose en un equipo en el que cuente con minutos cada fin de semana y eso en el Santiago Bernabéu no va a suceder. Sabe que si se pone a las órdenes de Carlo Ancelotti aprenderá muchos secretos del fútbol pero no contará con la continuidad que necesita para seguir ganando minutos de competición de cara a su futuro.

Eso sí, como no puede ser de otra manera Sesko se encuentra completamente encantado con haber generado interés y expectativas en un club puntero como es el Real Madrid y, de hecho, no descarta en absoluto terminar vistiendo la camiseta blanca, pero eso deberá ser en un futuro a medio plazo. El ariete no quiere precipitarse en su carrera deportiva y considera que antes de llegar a uno de los mejores clubes del mundo necesita más experiencia en un escalón intermedio. Florentino, por lo tanto, deberá seguir esperando… pero también seguirá espiando.