Iniesta volverá al Barça… ¡y Xavi lo teme! Sorpresón en el Camp Nou

Nadie puede negar que Andrés Iniesta es uno de los jugadores más importantes de la historia del FC Barcelona. El centrocampista albaceteño, junto a otros cracks de la talla de Leo Messi o Xavi Hernández, formó parte de la etapa más exitosa del club en cuanto a títulos, siendo Pep Guardiola el director de orquesta de dicho equipo, y su salida del Camp Nou en 2018 dejó abierta una vía que hoy el actual jugador del Vissel Kobe ha vuelto a colmar de posibilidades: su regreso triunfal.

Iniesta finaliza contrato con el conjunto nipón esta misma temporada y, ya con 38 años, ha sido el propio genio Fuentealbilla el que ha pronosticado su retirada definitiva como futbolista profesional. Pero, más allá de vaticinar su adiós a los terrenos de juego, Andrés ha manifestado su idea en un futuro no muy lejano, según hemos podido conocer en Don Balón: “Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero todavía no sé en qué calidad: entrenador o director deportivo. Es bonito pensar que alguien que ha estado y ha dado tanto a un club pueda seguir haciéndolo, aunque deje de jugar, pero para ello tienen que darse las condiciones.”

Esta predisposición del centrocampista español para regresar y tomar las riendas del vestuario del Barça supone un gran motivo de preocupación para un Xavi que, a pesar de guardar una relación de lo más especial con su excompañero, sabe que esta opción podría poner en riesgo su estancia en el equipo. Con Iniesta postulado como futuro entrenador, el de Terrassa se enfrenta a una dura amenaza por seguir ostentando la dirección de la plantilla.

Es cierto queesta temporada los resultados, en líneas generales, están siendo gratificantes en el conjunto catalán y, salvo un giro de los acontecimientos, Xavi seguirá al frente del equipo el próximo curso.

No obstante, la otra posibilidad abierta por el manchego, la de ocupar el cargo de director deportivo, supondría una gran noticia para el mencionado Xavi ya que poder trabajar en las oficinas del club conquien ha sido su mejor aliado en los terrenos de juego, tanto en el FC Barcelona como en ‘La Roja’, supone hoy el gran bombazo en la Ciudad Condal.