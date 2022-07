Isco y Marcelo siguen el mismo rumbo tras Madrid: Luis Suárez les deja

El verano sigue pasando, el inicio de la temporada que viene se sigue acercando cada día más y los jugadores que se encuentran sin contrato comienzan a verse un tanto inquietos. Casi con el mes de agosto encima y viendo muy de cerca el arranque de las competiciones, todavía son unos cuantos futbolistas y además importantes los que se encuentran sin tener nada firmado y actualmente ‘en paro’, esperando una oferta de algún proyecto deportivo que les convenza para emprender una nueva aventura.

Uno de ellos es Isco. Desde que dejó el Real Madrid una vez que finalizó su contrato, al talentoso centrocampista malagueño se le está complicando la situación y sigue sin firmar por nadie. Es cierto que no le han faltado ofertas, como es lógico por otra parte ante un jugador de su calidad, pero el ex jugador merengue aún no se ha decidido o no ha recibido nada que le termine de agradar tanto deportiva como económicamente. Su balance en el Madrid ha tenido altibajos, con momentos de mucha brillantez mezclados con pasajes de dejadez y mal estado físico, y eso hace dudar un poco más a los equipos a lo hora de hacer un gran esfuerzo por quedarse con él.

Otro de los ilustres que aparecen en esta lista de futbolistas que todavía no han encontrado equipo es Marcelo. Se trata también de otro ex del Real Madrid que se ve en esta situación tras finalizar su contrato en el Santiago Bernabéu y es otro jugador que aún no tiene nada firmado de cara a la temporada que viene. Su nombre ha salido vinculado en muchos menos rumores y no se sabe si seguirá jugando en Europa o, por el contrario, emprenderá el camino de vuelta a casa hacia el fútbol sudamericano, pero el tiempo se le agota al brasileño para tomar una decisión definitiva.

El que se encontraba también en esta situación pero acaba de aclarar su futuro es Luis Suárez. El charrúa desveló que tiene un principio de acuerdo para regresar a Nacional de Montevideo y de esta manera regresará a la que fue su casa y le vio nacer como futbolista 16 años después de su marcha.