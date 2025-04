Joan Laporta descubre lo del padre de Lamine Yamal y no le gusta nada

En el FC Barcelona, Lamine Yamal ha sido el centro de todas las miradas esta temporada. A su corta edad, el talento del joven jugador se ha convertido en una de las mayores joyas del fútbol. Pero no todo lo que rodea a la perla culé es positivo, y en las últimas horas, un escándalo ha sacudido las redes sociales, dejando al club y a sus aficionados con la mosca detrás de la oreja. Un vídeo que involucra a su padre, Mounir Nasraoui, ha causado un gran revuelo, especialmente entre los seguidores del Barça.

El vídeo que encendió las redes sociales

El escándalo comenzó cuando se viralizó un vídeo en el que Mounir Nasraoui aparece celebrando un triunfo del Real Madrid. En las imágenes, Nasraoui viste una camiseta blanca del Madrid y se envuelve en una bandera del club, mientras festeja con entusiasmo una victoria en el Clásico contra el Barcelona en 2022. La grabación fue tomada por un tiktoker en ese mismo año, sin saber quién era la persona que estaba filmando. Sin embargo, el tiempo ha revelado la identidad de Nasraoui, y el vídeo ha estallado en las redes sociales, creando una gran división entre los aficionados.

El padre de Lamine Yamal es más madridista que Santiago Bernabéu.



El padre de Lamine Yamal es más madridista que Santiago Bernabéu.

Estaba apoyando al Real Madrid en la Champions de las remontadas.

A pesar de que algunos han sugerido que se trata de un montaje, lo cierto es que el vídeo es completamente real. Las imágenes muestran a Nasraoui en pleno júbilo, cantando y rodeado de seguidores madridistas. Para muchos culés, la revelación de este vídeo ha sido un golpe duro, ya que no imaginaban que el padre de su preciada joya futbolística estuviera tan vinculado al eterno rival.

El malestar de Laporta y la reacción del barcelonismo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no ha tardado en reaccionar ante la polémica. Si bien no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, el malestar interno en el club es palpable. No es el tipo de situaciones que el Barça quiere que se asocien a sus futuros cracks. Si bien las celebraciones de Nasraoui con la camiseta del Barcelona también han sido captadas en otros momentos, la imagen de su apoyo al Madrid no ha sentado nada bien, sobre todo cuando se trata de un jugador con tanto potencial como su hijo.

En el seno del Barça, hay quien teme que esta polémica pueda influir en el futuro de Lamine Yamal. A pesar de su brillante rendimiento en el campo, la figura de su padre podría generar distracciones innecesarias. Las redes sociales han encendido una vez más el debate, dejando claro que la pasión por los colores del fútbol puede llegar a ser un asunto mucho más complejo de lo que parece a simple vista.