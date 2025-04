Joan Laporta dice no a una oferta millonaria por un jugador, Frenkie de Jong ya lo sabe

En los últimos días, el FC Barcelona ha tenido que enfrentar rumores sobre una posible salida de uno de sus futbolistas más valiosos, Pedri. Según varias informaciones que han circulado desde Inglaterra, el Manchester City estaría dispuesto a presentar una oferta millonaria, cercana a los 100 millones de euros, para fichar al centrocampista canario. Este interés se debe a la gran impresión que ha causado Pedri en su corta pero destacada carrera, tanto en el Barcelona como con la selección española. Se le considera el heredero perfecto de Kevin De Bruyne en el equipo de Guardiola, y por ello, el club inglés estaría buscando asegurar su fichaje a toda costa.

Sin embargo, el Barcelona ha sido rotundo en su respuesta. Desde los despachos del Camp Nou aseguran que no tienen conocimiento de ninguna oferta formal por parte del Manchester City, y en ningún caso contemplan la venta de Pedri. A pesar de que la llegada de propuestas económicas elevadas no sorprende, el club tiene claro que el futbolista no está en venta. La postura del Barça es tajante: Pedri es una pieza fundamental del proyecto y no se le dejará ir bajo ninguna circunstancia.

Pedri, un pilar fundamental en el Barcelona

Pedri ha demostrado ser una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su rendimiento en el Barcelona ha sido brillante, y su papel bajo la dirección de Hansi Flick no ha dejado de crecer. Este año, el canario ha sido uno de los jugadores más utilizados en el equipo, destacándose por su creatividad, visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeros en el campo. Además, su implicación con la selección española ha reafirmado su estatus como una de las estrellas emergentes más prometedoras del fútbol mundial.

El Barcelona confía plenamente en el talento de Pedri y en su capacidad para liderar el equipo durante los próximos años. De hecho, la renovación de su contrato hasta 2030 es una clara muestra del compromiso mutuo. En un momento en el que muchos jugadores buscan nuevos horizontes, Pedri dejó claro en su firma que su futuro está en el Camp Nou. "Estoy donde siempre quise estar", afirmó en su momento, mostrando su deseo de seguir en el club y triunfar con la camiseta blaugrana.