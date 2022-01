Joan Laporta no tira la toalla: CR7 tiene la llave para firmar a su 9

El FC Barcelona sigue insistiendo en la llegada de un delantero centro en este mes de enero para reforzar las opciones ofensivas de la plantilla azulgrana, aunque tras la negativa de la Juventus por Álvaro Morata; las opciones apuntan nuevamente al Manchester United. La gran prioridad de Xavi Hernández para el puesto de nueve era el internacional español, aunque tras complicarse su llegada, desde las oficinas del Camp Nou han vuelto a reactivas los contactos para hacerse con la cesión de Anthony Martial hasta el final de curso. El delantero francés insiste en abandonar Old Trafford durante este mercado invernal tras quedarse sin sitio desde el regreso de Cristiano Ronaldo a los red devils, siendo el cuadro culé una de sus opciones predilectas.

En la Ciudad Condal tienen claras las condiciones para firmarle, aunque prefieren esperar al menos una semana más para continuar tratando de acelerar su operación salida; dependiendo esta llegada de si el límite salarial se lo permite. El nombre de Martial fue uno de los nombres que se barajó desde el inicio de mercado en el Barça, aunque las dos grandes prioridades fueron siempre Edinson Cavani y más tarde Morata. La negativa también de los de Ralf Rangnick a dejar salir al uruguayo hasta final de temporada; por lo que todo vuelve a apuntar a Martial en Barcelona, que estaría por delante de otras opciones menos atractivas a priori como Cédric Bakambu.

Desde el entorno del delantero también están priorizando la opción de recalar finalmente en el FC Barcelona, a sabiendas de que se trata de un gran escenario donde tratar de recuperar su mejor nivel. La Juventus y el Sevilla no terminan de convencer al futbolista en cuanto a opciones de máximo nivel, dado que el jugador no quiere recalar en la Serie A y en España prefiere jugar en el Barça; según aseguran las últimas informaciones publicadas por el diario Sport al respecto del futuro del atacante francés.

Los primeros contactos entre ambos conjuntos no han terminado de llegar a un acuerdo, aunque desde Inglaterra aseguran que el Manchester United aceptaría dejar marchar a Anthony Martial en calidad de cedido. El FC Barcelona por su parte sigue pendiente de sus opciones para reforzar la delantera, dado que siguen sin descartar por completo la llegada de Álvaro Morata. En caso de terminar recibiendo una negativa final, el francés pasaría a ser su gran prioridad, asumiendo su salario hasta final de curso y buscando incluir una opción de compra opcional que rondaría los 40 millones; lo que no condicionaría la economía azulgrana a largo plazo si no termina de rendir a las órdenes de Xavi Hernández.