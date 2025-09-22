Joan Laporta se arrepiente de su decisión, lo quiere de vuelta a casa

Hace apenas unas semanas, un joven extremo dejó el Barcelona para probar suerte en otro club de LaLiga. Lo que parecía una salida más de la cantera, hoy se ve como un posible error histórico. Su impacto inmediato ha sorprendido a todos.

Jan Virgili, con solo 19 años, ha mostrado un desparpajo y una energía que pocos jugadores de su edad logran en la élite. Su capacidad para encarar defensas y generar peligro en el último tercio del campo se ha convertido en una herramienta clave para su equipo. Cada partido que juega demuestra una madurez inesperada para alguien tan joven.

El debut goleador indirecto frente a un rival como el Atlético de Madrid fue una muestra clara de su visión de juego. Con una asistencia precisa, permitió que su compañero inaugurara el marcador. No solo aporta velocidad y regate; también sabe asociarse en los momentos clave. La afición lo observa con ilusión y el cuerpo técnico destaca su ambición y capacidad de aprendizaje.

Que este tío se presentó por primera vez en Son Moix, levantó a toda la gente en diez minutos y gracias a él, el Mallorca casi gana al Atlético de Madrid.



Lo de Jan Virgili no tiene adjetivos. ✨👹 pic.twitter.com/ecjS87iEHs — FutbolMallorca (@FutbolMallorca) September 22, 2025

El Camp Nou empieza a lamentar su marcha

Mientras tanto, en Barcelona, las dudas sobre su salida comienzan a crecer. El extremo representa ese perfil eléctrico que siempre es difícil de encontrar. Su descaro recuerda a los grandes extremos de antaño, esos que no temían el uno contra uno y cambiaban partidos con su estilo directo.

El presidente Joan Laporta ya parece mostrar signos de arrepentimiento. La plantilla del Barça necesita frescura en ataque, y él podría haber sido un recurso vital. Su proyección no solo despierta interés en España; varios clubes europeos ya siguen sus pasos, conscientes de que un talento así no aparece todos los días.

El reto ahora es mantener la regularidad. La Primera División exige constancia y adaptación a un calendario exigente. Cada partido es una nueva oportunidad para demostrar que está destinado a marcar diferencias. Mientras el club que lo formó observa con preocupación, su nuevo equipo disfruta de un joven capaz de convertirse en referencia durante los próximos años si mantiene su progresión. El sentimiento es claro: lo dejaron ir y, muy pronto, podría convertirse en uno de los arrepentimientos más comentados del Barcelona en los últimos tiempos.