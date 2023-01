João Félix insiste a Simeone y el United aprieta por 7M en 26 días

Si hay una cosa clara con João Félix en este mercado de fichaje invernal es que su salida del Atlético de Madrid no va a ser sencilla. Y no lo va a ser porque el club rojiblanco no va a ceder ante operaciones que no le sean beneficiosas, piense lo que piense el jugador. Está claro que el menino de ouro quiere salir, pero Simeone entiende que para ello tendrá que recibir una compensación acorde a tamaña pérdida, y ahí está el juego, con el United en cabeza pero separado hasta en 7 millones de un acuerdo cada vez más lejano.

La vía de recibir los 120 o 126 millones de euros en enero está cerrada para todas las partes; saben en el club colchonero que los pocos interesados en el internacional con Portugal -pocos por el dinero que cuesta, no porque no interese- no son capaces o no están dispuestos a semejante desembolso en invierno. Por eso se habla y negocia en torno a un apaño: la cesión con opción a compra obligatoria en verano. Ahora bien, tampoco es sencilla esta vía.

En el Atlético de Madrid no es descabellado jugar con ese ingreso sideral programado para verano si durante esta ventana de enero recibe una compensación por el daño sufrido que sería perder a uno de sus mejores hombres ¿Y cuánto cuesta eso? Básicamente de 12 a 15 millones de euros en calidad de costes por traspaso hasta junio, además de pagar íntegro lo que queda del sueldo del jugador, que va más allá de los 5 millones de euros.

Este último punto lo entienden el Manchester United y Arsenal, los dos grandes candidatos a llevarse al portugués en estos momentos, sin embargo ninguno de los dos se pliega a pagar una cesión. Bueno, el United sí acepta, pero solo oferta una compra simbólica de unos 4 o 5 millones (según la fuente consultada) más, lógicamente, el sueldo del futbolista, pero el Atleti quiere más: a la suma total, que empezará a ingresarse en el mercado veraniego, hay que añadir esa compensación de la que hablamos, que, solo quizá, podría restarse del montante definitivo pero que debe llegar con carácter inmediato. Y ahí está el bloqueo.

Con contrato hasta 2026, el Atleti cierra filas en torno a su idea y solo el jugador y el United pueden desbloquear una situación a la que le quedan escasamente 26 días, el tiempo de vigencia del mercado de enero.