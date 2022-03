Jugadón de Laporta y Xavi: la Premier, millonada por el crack caído

Quizá el Barça no supo darle acomodo a su infinito talento o tal vez el carácter del jugador, retraído siempre en Can Barça y en LaLiga, nunca fue para sendos entornos (como, por cierto, también ocurrió en la Bundesliga, en el Bayern de Múnich), pero el caso es que el regreso de Philippe Coutinho a la Premier League sí ha devuelto gloria al brasileño, que, si bien está lejos aún de su nivel alcanzado en el Liverpool, al menos empieza a ser un futbolista determinante.

Y como no podía ser menos tanto el Aston Villa, su actual equipo, como ahora el Arsenal se interesan por hacerle una oferta al Barça por él. Cabe la posibilidad de que Ousmane Dembélé abandone la disciplina culé al final de temporada y las angustias económicas obliguen al Barça a intentarlo de nuevo con el internacional carioca una tercera vez, sin embargo, lo más probable es que el Barça mire las propuestas de villanos y gunners y suelte lastre con él al término de la presente campaña.

Por lo que se sabe hasta la fecha, ninguno de los dos conjuntos citados anteriormente oculta ya que quieren hacerse oficialmente con Coutinho al término de la presente temporada, pero la situación del jugador ha dado un vuelco que puede ser jugosamente aprovechado por el Barça. Y es que el Villa y Steven Gerrard han jugado a guardar las distancias con el Barcelona y Coutinho, asegurando que les interesa pero con reservas, con el objeto de no encarecer las transacción (el Villa tiene una opción de compra de 40 kilos). Sin embargo sus dudas solo aparentes se han destapado con el interés londinense, que les obliga a poner todas las cartas sobre la mesa si no quieren perderlo.

Llegado este punto podemos afirmar que al menos los dos equipos van a pujar por Coutinho en verano, lo que significa magníficas noticias para un Barça que si bien no va a recuperar ni remotamente la ingente cantidad de dinero invertida en el ex jugador red (unos 135 millones de euros), sí podrá al menos llenar sus arcas con una cantidad importante, al menos esos 40 millones de euros a los que tendrá que hacer frente el Villa si no quiere perderlo; de ser así, el Arsenal tendría que satisfacer al Barcelona. Ni es un asunto baladí para el Barça ni se oculta que es una alegría enorme e inesperada.