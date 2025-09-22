Julián Álvarez cada vez más cerca del Barça, Diego Simeone ya lo sabe

El Atlético de Madrid no ha comenzado bien la temporada. Solo ha ganado un partido en LaLiga y suma cinco puntos, el peor inicio en la era Simeone. Esto ha generado muchas dudas sobre el entrenador y sobre la plantilla. A pesar de gastar 168 millones de euros en fichajes, siendo el sexto equipo de Europa con mayor inversión, el equipo sigue sin encontrar su rumbo.

El gran refuerzo, Julián Álvarez, también empieza a mostrar señales de descontento. Según fuentes cercanas, el delantero argentino siente que quizá cometió un error al elegir al Atlético. Su entorno ya lo ha hecho saber a su agente y a algunos directores deportivos. Incluso, la charla entre Julián y Simeone habría sido clara: el jugador expresó su disgusto con el estilo de juego y la falta de resultados.

🚨🚨| Julian Alvarez has told his entourage that he wants to SIGN for FC Barcelona in summer 2026.



[@fichajesnet] 🇦🇷🔵🔴 pic.twitter.com/WLrCP8E8mM — Managing Barça (@ManagingBarca) September 7, 2025

Este mal momento está afectando directamente al crecimiento de Julián. El atacante sabe que en el Atlético le será difícil convertirse en el crack mundial que todos esperan. Por eso, muchos ya señalan al Barcelona como el destino ideal. Tanto Laporta como Deco lo ven como un refuerzo perfecto y Julián estaría encantado de sumarse a un proyecto atractivo y competitivo. El único obstáculo sería lograr un acuerdo entre ambos clubes, algo que no se anticipa sencillo.

El gesto que lo dice todo

El reciente empate ante el Mallorca confirmó las dudas de Julián sobre su continuidad. Simeone lo cambió en el minuto 62, con 0-0 en el marcador, por Sorloth. La situación terminó siendo polémica: Sorloth duró solo diez minutos en el campo antes de ser expulsado.

Las cámaras de DAZN captaron el momento. Julián se sentó contrariado en el banquillo. Negaba con la cabeza y murmuraba, con un gesto de frustración que parecía decir: “Siempre a mí”. Ese instante dejó ver claramente su molestia y la desconexión que siente con el equipo.

Julián Álvarez tras ser sustituido: “Siempre a mi”



pic.twitter.com/ipdjI3YDih — (fan) gam (@mbaafraude) September 21, 2025

Para Julián, la temporada no ha empezado como esperaba. Su talento necesita brillar y, hoy por hoy, el Atlético parece no ofrecerle el entorno ideal. Mientras tanto, el Barcelona aparece como la alternativa más lógica. Un club que le daría visibilidad, proyecto y la posibilidad de crecer como jugador de élite mundial. La situación se complica para Simeone. No solo debe levantar al equipo en la tabla, sino también gestionar a una de sus figuras más deseadas, que podría estar mirando ya hacia otra ciudad.