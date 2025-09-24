Julián Álvarez no es el que ha estallado contra Diego Simeone en el Atleti

El Atlético de Madrid vive una de sus horas más oscuras. El vestuario, que siempre había sido el gran refugio de Diego Pablo Simeone, ha estallado. Según ha trascendido, un grupo de jugadores encabezados por Julián ha decidido plantar cara al técnico argentino. La paciencia se ha roto y dentro del club se percibe que el rumbo es casi insalvable.

Julián y Sorloth, en contra de Simeone

El malestar no es cosa de uno ni de dos futbolistas. Julián y Sorloth se han situado como los más críticos con el Cholo Simeone, al que acusan de mantener un estilo de juego anticuado y de no ofrecer soluciones cuando el equipo más lo necesita. Ambos jugadores creen que ya no deben seguir en el Atlético de Madrid, convencidos de que la situación no tiene vuelta atrás.

El vestuario refleja un ambiente cargado de tensión, con miradas cruzadas y mensajes que se filtran al exterior. La relación entre parte de la plantilla y el técnico está rota, y la falta de confianza en el proyecto se hace evidente. El fútbol que propone el entrenador ya no motiva a varios referentes del equipo, lo que convierte cada partido en una montaña difícil de escalar.

Un futuro incierto para el Atlético

La realidad es que la crisis del Atlético no solo se mide en resultados, sino también en sensaciones. Y esas, hoy por hoy, son muy malas. Los jugadores transmiten dudas, el estilo se cuestiona desde dentro y las derrotas pesan como una losa. El club atraviesa un momento crítico que podría desembocar en decisiones drásticas en las próximas semanas. Si algo ha caracterizado al ciclo de Simeone ha sido la unión del grupo y la capacidad de resiliencia ante situaciones adversas. Pero esta vez, la fractura parece demasiado profunda. No son pocos los jugadores descontentos y el Cholo deberá recuperarlos para la causa. El tiempo corre en contra y la directiva deberá tomar medidas para evitar que el conflicto interno hunda definitivamente al equipo. Ya que no quedar terceros en LaLiga sería un drama importante

Así pues, todo pinta mal en el Atlético de Madrid, con un vestuario dividido, figuras señalando directamente al técnico y un futuro que, ahora mismo, pende de un hilo muy fino.