Julián Álvarez no es el único que no cree en Simeone: otro crack quiere dejar el Atleti por culpa del Cholo

La temporada actual se ha complicado para Conor Gallagher en el Atlético de Madrid, pero no por falta de calidad, sino por su frustración con el estilo de juego del equipo. Según fuentes cercanas, el centrocampista inglés no soporta la presión de Diego Simeone ni la manera en la que el Atlético plantea los partidos, algo que le hace cuestionarse su futuro y pensar que pudo haberse equivocado al fichar por el club rojiblanco.

Inspirado por el caso de Julián Álvarez

El caso de Gallagher recuerda al de Julián Álvarez, que también parece haber llegado a la conclusión de que su paso por el Atlético no ha sido la decisión adecuada para el bien de su carrera. Al igual que el argentino, el inglés cree que su estilo y sus cualidades no encajan en el esquema de Simeone, lo que limita su rendimiento y su capacidad para mostrar su mejor versión sobre el campo. La sensación de estancamiento crece día a día y empieza a pensar en una salida que le permita relanzar su carrera. Además, el mal desempeño general del equipo y la falta de resultados invitan a pensar que lo mejor es dejar el Metropolitano y volver a Inglaterra.

El Tottenham ya ha puesto sus ojos en Gallagher y ve en él el refuerzo ideal para su medular. Thomas Frank busca un jugador con llegada, versatilidad y capacidad de asociarse con los hombres de ataque, y el inglés cumple con todos esos requisitos. Los Spurs preparan una ofensiva para el mercado de enero, conscientes de que Gallagher estaría dispuesto a regresar a Inglaterra, donde ya ha demostrado su mejor nivel.

Atlético no facilitará la salida

Desde el Atlético de Madrid aseguran que no pondrán las cosas fáciles. Cualquier operación debe beneficiar al club, ya sea mediante cesión con opción de compra o traspaso directo. La negociación será clave para determinar el impacto económico y deportivo de una posible marcha del inglés.

Así pues, Conor Gallagher se encuentra en un momento decisivo: su descontento con Simeone y el juego del Atlético de Madrid le lleva a contemplar su regreso a Inglaterra, mientras el club rojiblanco valora cómo proteger sus intereses sin perder demasiado músculo en la medular.