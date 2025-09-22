Julián Álvarez se lo ha comunicado personalmente a Diego Simeone: se quiere ir

No ha sido un buen comienzo el del Atlético de Madrid esta temporada. El conjunto colchonero solamente ha sido capaz de ganar un partido en LaLiga y solamente suma cinco puntos en lo que ya es el peor arranque de la era Simeone. Una situación que ha comenzado a generar muchas dudas alrededor de la figura del entrenador argentino y de una plantilla que, a pesar de haberse reforzado y de haber gastado 168 millones de euros, siendo el sexto equipo de Europa con mayor inversión realizada en el mercado de verano. Sin embargo, ni un desembolso histórico ha sido suficiente para que el Atleti eche a andar este año.

En este sentido, si hay algo que pueda empeorar todavía más el aciago rumbo que ha tomado la temporada del Atlético de Madrid, es el hecho de que su gran estrella, Julián Álvarez, esté comenzando a llegar a la conclusión de que cometió un error al dar el “sí quiero” al Atleti. Un pensamiento que, según fuentes cercanas, el entorno de Julián ha comenzado a hacer saber a su agente y a más de un director deportivo.

Julián ya ha hablado con Simeone

A pesar de que no va a trascender de ninguna de las maneras, desde dentro aseguran que la conversación entre Julián y Simeone ha existido y que el jugador fue muy claro a la hora de expresar su disgusto con la forma que tiene el equipo de jugar y la lamentable falta de resultados positivos. Algo que está lastrando gravemente el crecimiento de Julián Álvarez como jugador, que sabe que en el Atlético de Madrid no va a ser capaz de convertirse en el crack mundial que todo el mundo presupone que puede llegar a ser.

El Barça, la escapatoria favorita

Ante esta situación, no son pocos los que coinciden al señalar Barcelona como el destino favorito de Julián Álvarez. El argentino sabe que Laporta y Deco lo ven como un refuerzo ideal y estaría encantado de recalar en uno de los equipos más interesantes y atractivos de todo el planeta. Lo complicado sería que Barça y Atleti llegaran a un acuerdo.

De este modo, el empate entre Atleti y Mallorca no hace más que reafirmar las dudas que tenía Julián Álvarez a la hora de plantearse su continuidad en el Atlético de Madrid, donde duda que pueda crecer y convertirse en un crack mundial.