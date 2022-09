Koundé y Raphinha enamoran, pero Laporta fracasa con La Masía: no vale

Son siete fichajes los oficializados por Joan Laporta durante el último periodo de transferencias veraniego, siete fichajes que han devuelto la ilusión al barcelonismo tras un año de muchas dudas y, sobre todo, decepciones. Eso sí, no todos los jugadores que se han enfundado recientemente la indumentaria blaugrana están rindiendo al nivel esperado.

Lewandowski, Jules Koundé o Raphinha ya se pueden tildar de operaciones sumamente eficaces. A pesar de que para cerrar sus respectivas incorporaciones Joan Laporta tuvo que realizar un desembolso elevado, el rendimiento del delantero polaco, del central francés y del extremo braseilño está permitiendo al equipo sacar sus partidos adelante con cierta comodidad y, sobre todo, situar al Barça como un firme candidato a todos los títulos a los que aspira el club esta temporada.

Por contra, el mandatario culé también es consciente de que otros futbolistas como Kessié y, especialmente, Héctor Bellerín, no han resultado movimientos tan eficientes. El centrocampista africano apenas está teniendo protagonismo con Xavi, entre otras cosas por la presencia de Busquets, Gavi y De Jong en el doble pivote.

No obstante, con el defensa español la cosa es más seria ya que el futbolista, quien llegó a coste cero por propia iniciativa del presidente, no solo no ha logrado convencer a Xavi, quien ha apostado como lateral derecho por Ronald Araújo o el propio Koundé, sino que además está comenzado a sufrir más percances físicos de los esperados.

Esto, con el resto de integrantes de la zaga blaugrana en perfectas condiciones físicas no supondrá un problema, pero la grave lesión de Araújo, quien ha sido operado ayer de su rodilla, amén de las molestias sufridas por Koundé, dejan en cuadro la defensa blaugrana para los próximos encuentros ya que Bellerín, como mínimo, estará de baja un mes, algo que le ha servido para ser catalogado como el gran fracaso de Laporta en el último mercado.

Hasta el momento, el lateral formado en La Masía solamente ha disputado 121 minutos con el equipo, prueba de que Xavi no confía plenamente en él a pesar de que su competencia directa, Sergi Roberto, tampoco termina de contar con el visto bueno de su entrenador para ser titular indiscutible.