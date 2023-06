La cara oculta del regreso de Brahim: Florentino y Ancelotti pactan la jugarreta, el fichaje oculto

El Real Madrid tenía claro que el 10 del AC Milan, el cual ha conseguido labrarse un hueco en el equipo semifinalista de la Champions League, no valía escasamente 20 millones de euros -su precio de compra tras cesión- pero sobre todo tenían claro que la gestión de su futuro debía ser un asunto a tratar en frío y desde las oficinas del Bernabéu. Dicen muchas voces, entre ellas Fabrizio Romano, que el Madrid va a renovarlo, sin embargo, Florentino Pérez y Carlo Ancelotti tienen otros planes con su regreso y algunas no pasan precisamente porque se vista de blanco.

Tras Jude Bellingham, otro crack

El Madrid todavía cuenta con dinero en sus arcas para fichar pese a la incorporación de Jude Bellingham, por lo ahorrado y por la masa salarial liberada, por eso Brahim Díaz se convierte en una pieza extremadamente útil en este mercado, incluso, sí se queda, en la plantilla. Entonces, ¿de qué depende su estancia en Madrid? Lo primero de todo, de Harry Kane. Si el Madrid logra un precio razonable por el inglés y termina fichándolo, Ancelotti dará su brazo a torcer con un Brahim, que no le entusiasma, como recambio de Rodrygo Goes en la derecha, que tampoco es su mejor demarcación.

Otra cosa es que los blancos no consigan el nueve inglés, entonces Carlo Ancelotti presionará a Florentino Pérez para que haga un fichaje, uno en el que Brahim pueda hacer de pieza de intercambio, de abaratamiento, y aquí Kai Havertz podría volver a la palestra; este sí, del gusto de Carletto. Así, el ex del Manchester City puede ser, junto a Joselu, una de las caras nuevas del ataque, pero siempre y cuando los blancos consigan un sustituto de garantías a Benzema, cosa que ahora se están trabajando con Kane y donde no ven muchas más opciones. Hay una, pero gusta menos y acabaría con Brahim: llevar a Madrid dos cracks de potencial pero menor entidad goleadora que el 10 spur.

Tengan en cuenta que el Madrid no solo ha perdido en ataque a El Gato, sino también a Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard, de modo que la idea es que al menos lleguen tres jugadores al Bernabéu, pudiendo ser estos Kane, Joselu y Brahim, pero siempre a expensas del punta del Tottenham.

Así las cosas, Florentino Pérez compra el discurso de Ancelotti, al que, como decimos, no convence Brahim, por lo que la estancia del menudo jugador malagueño no está asegurada en la plantilla 23/24: el mercado de fichajes acaba de empezar y Carletto prefiere otros nombres, Brahim es, por ahora, más un medio para un fin que la finalidad en sí misma en el gigante de LaLiga.