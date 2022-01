La Copa cobra tres víctimas en el Atlético, fin de era para Simeone

No está siendo el año deseado para el Atlético de Madrid. Simeone señalaba al principio de temporada que quizás esta fuese a ser el año más difícil desde que está en el banquillo rojiblanco porque tenían que defender el título de liga y todos los equipos saldrían a morder para destronarle como vigente campeón de LaLIga.

Un discurso que los aficionados que los aficionados podrían tachar de reservista, pero que visto lo visto, quizás tuviese más razón de la que en un principio podría parecer. El Atlético comenzaba la temporada con la plantilla a la que todo el mundo calificaba como la mejor. Llegaban refuerzos de entidad y mantenían a las vacas sagradas.

Griezmann, Luis Suárez, Joao Félix, Correa y Cunha, una delantera temible, hacían soñar a los hinchan rojiblancos con poder repetir el éxito del título de Liga y poder ganar al fin la deseada Champions League. Un centro de campo con jugadores consagrados como estrellas como Marcos Llorente, Lemar, Carrasco, Koke o Kondogbia; y una defensa con jugadores ya contrastados en su posición como Savic, Jiménez, Trippier, Hermoso o Lodi hacen que el aficionado rojiblanco se ilusione y coloque a su equipo en la final de todas las competiciones y en una posición alta en Liga al final de la temporada.

Pero trístemente la realidad es otra. Con solo la mitad de la temporada disputada en el Atlético de Madrid ya se habla de fracaso absoluto y fin de ciclo. A día de hoy los de Simeone se encuentra fuera de la Copa del Rey tras la eliminación por 2-0 por la Real Sociedad. Cuartos en Liga con 33 puntos, a 16 puntos del líder, empatados con el quinto clasificado y a solo 2 del séptimo y por lo tanto, fuera de puestos europeos y clasificados bajo la bocina en la Champions League en la que tendrá que medirse en octavos al Manchester United.

La eliminación copera, además de la consiguiente depresión tras la derrota ha reflejado la dura realidad de una era que toca su fin. Tras el partido muchos han sido los señalados como culpables de la debacle del conjunto madrileño, pero tres son los nombres que, salvo milagro, abandonarán el club el próximo verano.

El Delantero uruguayo Luis Suárez, quien no para de tener problemas con el entrenador y cada vez cuenta menos para el argentino, Renan Lodi, el cual no acaba de asentarse en el lateral y no ha conseguido dar el rendimiento que se esperaba de él y más tras sus buenas actuaciones al inicio de la primera temporada, y Antoine Griezmann, que volvería al FC Barcelona, ya que, recordemos francés vino en calidad de cedido con opción a compra y desde luego no está cumpliendo con el papel de estrella con el que vino el pasado mes de agosto.