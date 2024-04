La futura estrella mundial dejó de lado al Barça para triunfar en el Bernabéu como Camavinga o Vini

El talento turco Arda Güler ha despejado las dudas sobre su futuro al revelar públicamente por qué decidió unirse al Real Madrid en lugar de aceptar la oferta del eterno rival, el FC Barcelona. Para el atacante otomano, su elección se basó en la realización de un sueño de infancia que siempre tuvo claro desde que empezó a jugar al fútbol: “Mientras estaba de vacaciones, mi padre llamó y me dijo: El Real te quiere. Me emocioné muchísimo. Era mi sueño desde niño, así que estaba seguro de mi elección”, dijo a Sportskafa.

En una entrevista exclusiva, Güler compartió que, desde niño, su admiración por el club era innegable. Creció viendo los partidos del equipo blanco y soñaba con unirse a las filas del club más laureado del mundo. Según el jugador, la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid representa la culminación de años de esfuerzo, dedicación y sueños: “Durante las negociaciones del verano pasado, el Real Madrid me dijo que yo sería el heredero de Luka Modric. Me ofrecieron un proyecto a largo plazo y me convencieron”, aseveró.

A pesar del interés del FC Barcelona y de otros equipos de renombre europeos, Güler tenía claro que su destino estaba ligado al Real Madrid. El proyecto deportivo, la historia del club y la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores futbolistas y entrenadores del mundo fueron factores determinantes en su decisión.

Ya el verano pasado Florentino Pérez expresó su satisfacción por la incorporación de este futbolista al equipo y elogió su talento y su compromiso con el club. El mandatario destacó que la llegada del joven turco encaja perfectamente con la filosofía del Real Madrid de apostar por esta promesa mundial y, aunque las lesiones han lastrado su primera campaña en el club, se espera que Arda pueda convertirse en uno de los pesos pesados del proyecto merengue al cabo de unos años, tal y como sucede con jóvenes como Eduardo Camavinga o Vini Jr.

Por otro lado, en el Barça, la noticia de la elección de Güler por el Real Madrid fue recibida con cierta decepción. El club catalán tenía grandes esperanzas puestas en la posible contratación del talentoso jugador turco y vio su decisión como una oportunidad perdida.

Con apenas 19 años, Arda Güler se embarcó en una nueva etapa en su carrera futbolística con el objetivo de dejar una huella imborrable en el Santiago Bernabéu y contribuir al éxito de la entidad. Para él, vestir la camiseta blanca es más que un privilegio; es la realización de un sueño que ha perseguido desde que era un niño con una pelota en los pies.