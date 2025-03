La noticia de Xabi Alonso que sorprende a todos, el Real Madrid se frota las manos

Xabi Alonso ha dejado a todos con más preguntas que respuestas en su última rueda de prensa. El entrenador del Bayer Leverkusen ha reactivado las alarmas sobre su futuro. Muchos esperaban que, por fin, el exjugador del Real Madrid se pronunciara sobre su continuidad al frente del club alemán. Sin embargo, Xabi decidió evitar cualquier declaración clara sobre su futuro.

En lugar de confirmar o negar su permanencia en el Bayer, Xabi se mostró enfocado únicamente en la temporada actual. "Estoy centrado en esta temporada y no pienso en más allá", dijo el técnico vasco, dejando la puerta abierta a diversas interpretaciones. Sus palabras, lejos de calmar los rumores, los han avivado aún más, especialmente en Madrid. Los medios y los aficionados no han tardado en especular sobre un posible regreso al club blanco, según apunta fichajes.net.

🚨 Talks between Real Madrid and Xabi Alonso’s representatives have taken place this season. @MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/c335N08R9V