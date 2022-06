La promesa de Laporta que tranquiliza a Lewandowski: Xavi se ilusiona

Robert Lewandowski y el Fútbol Club Barcelona. Una relación tormentosa para todas las partes que va camino de convertirse en el culebrón del verano una vez que los principales nombres como Mbappé o Haaland ya han resuelto su futuro. Las dos partes se quieren unir pero las circunstancias que rodean a ambos no son ni mucho menos fáciles y son muchos los factores que están complicando que este matrimonio llegue a buen puerto.

El delantero polaco ha manifestado una y otra vez que no quiere seguir en el Bayern de Múnich. En cada ocasión que abre la boca o es entrevistado se encarga de mandar mensajes más claros, y el último de ellos, en el que admitía que algo se ha roto con el club alemán y que no quiere llevarse un mal recuerdo de su última estancia en él, no puede ser más directo. Lewandowski no quiere jugar, bajo ninguna circunstancia, ni un segundo más con la camiseta del conjunto bávaro y sueño y firme intención es la de recalar en las filas del Barça para probar suerte en la recta final de su carrera en la Liga española.

Y por supuesto Joan Laporta y Xavi Hernández están como locos por poder hacerse con los servicios de uno de los jugadores referencia de la última década, alguien a quien se le caen los goles a pares, algo que necesita imperiosamente el conjunto culé. Sin embargo, las ataduras económicas que rodean al Barcelona le están dejando sin margen de maniobra en varios aspectos. Primero, para poder realizar una oferta económica que satisfaga al Bayern ya que el delantero sigue siendo propiedad de los alemanes hasta 2023. Y segundo, porque los azulgrana hasta que no aligeren peso en su plantilla y den varias salidas no pueden fichar ni inscribir nuevos jugadores.

La promesa

Sin embargo, el Barça ha hablado de manera fluida con Lewandowski y pese a que saben que la situación se está complicando en exceso Joan Laporta le ha prometido al delantero polaco que van a buscar y a encontrar una fórmula para que finalmente la operación llegue a buen puerto tal y como ha afirmado la Cadena Cope. En el Camp Nou se tendrán que poner a trabajar a destajo para ello porque no pinta nada fácil, pero quieren cumplir con su promesa y terminar haciéndose con uno de los mejores delanteros del planeta.