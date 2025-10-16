La Real Sociedad se niega a vender, pero Laporta ya lo ha definido como el relevo de Lewandowski

El FC Barcelona ha comenzado a trazar su estrategia para el futuro tras la inminente salida de Robert Lewandowski, y ha puesto el foco en el mercado local. La secretaría técnica del Barça entiende que ir a por los "peces gordos" de Europa será casi imposible debido a la delicada situación económica del club. Para suplir al polaco, la directiva de Joan Laporta va a sondear el mercado de LaLiga, y es aquí donde emerge con fuerza el nombre de Mikel Oyarzabal.

El capitán de la Real Sociedad gusta mucho en el Camp Nou. Es un perfil similar al de Ferran Torres en cuanto a movilidad y capacidad de jugar en varias posiciones de ataque, pero con una virtud que Flick valora por encima de todo: tiene más gol. Por ello, lo ven como un titular potencial si Lewandowski finalmente se marcha. Además, Oyarzabal se entiende muy bien con las estrellas jóvenes del club, como Lamine Yamal y Pedri, algo que ha quedado demostrado en los partidos de La Roja.

La Real Sociedad resiste y el Tottenham complica el fichaje

El problema principal de esta operación es la postura de la Real Sociedad. Oyarzabal es un símbolo e ídolo de Anoeta, y sacarlo de allí será una tarea muy complicada. El jugador es feliz en Donostia, pero el Barça sabe que si el equipo no responde a las expectativas esta temporada, el internacional español podría empezar a contemplar una salida para dar el salto a un club con mayores aspiraciones de títulos.

La Real Sociedad no está abierta a vender barato; de hecho, en su momento ya rechazaron una oferta del Manchester City de Pep Guardiola por el jugador. Esto complica la negociación para el Barça, que necesita fichar a un precio razonable. Para colmo, el Tottenham Hotspur también se ha interesado en Oyarzabal, según cuenta el entorno del jugador, lo que dispara su precio y complica el fichaje. A pesar de todo, Oyarzabal sería muy bienvenido en el equipo blaugrana.

Así pues, Joan Laporta ha definido a Mikel Oyarzabal como el relevo ideal para Lewandowski, aunque la Real Sociedad y el interés del Tottenham amenazan con frustrar el fichaje del capitán txuri-urdin.