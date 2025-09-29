La Real Sociedad va a destituir a Sergio Francisco si sigue así, lo de Montjuïc ha sido inaceptable

A lo largo de los últimos años, la Real Sociedad ha demostrado que tiene un hueco en la zona alta dentro de LaLiga. Los vascos, de la mano de Imanol Alguacil, fueron capaces de ser un equipo acostumbrado a luchar por el descenso y apenas poder soñar en Europa, a ser un equipo hecho a vivir en la zona noble de la clasificación mientras proponía un juego especialmente atractivo con un talento ofensivo combinado a la perfección con una propuesta táctica muy rica por parte de su entrenador. Algo que contrasta absolutamente con lo visto por parte de la Real Sociedad en el campo del Barça.

En la primera parte, los de Sergio Francisco fueron incapaces de mostrar ningún tipo de continuidad en su juego ofensivo, los txuri-urdin no fueron capaces de salir de su propio campo en la gran mayoría de los primeros 45 minutos, los cuales no gustarían nada en la directiva de la Real, que a pesar de ver como su equipo era capaz de marcar en la primera mitad, vio a un equipo muy defensivo que se limitaba a achicar agua del barco.

Sergio Francisco no levanta las dudas

Siendo un equipo que está pasando por un momento muy complicado, Francisco llegó a la conclusión de que lo mejor era plantear un inicio de partido sumamente defensivo y poco arriesgado. El técnico de la Real no quiso arriesgar en nada y encerró a los suyos en su propio campo a buscar alguna contra que les permitiera ir generando peligro de vez en cuando. Algo que no encaja nada con el conjunto txuri-urdin, donde no están nada acostumbrados a planteamientos tan defensivos y poco agradecidos a nivel ofensivo.

Y es que, a pesar de que en la segunda parte, el conjunto txuri-urdin cambió y comenzó a proponer algo más ofensivamente, el daño ya estaba hecho y en la Real Sociedad tienen claro que no pueden permitir que su entrenador siga con planteamientos de este estilo, pues no forman parte del ideario futbolístico de Anoeta.

Así pues, Sergio Francisco ya sabe que, si su puesto estaba en peligro, el hecho de jugar de una forma tan poco propositiva hace que su puesto todavía peligre más, pues en Anoeta quieren jugar a un buen nivel y no como en la primera parte en Montjuïc.