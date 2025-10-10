La Real Sociedad ya tiene dos sustitutos para Sergio Francisco

El rumbo de la Real Sociedad se ha vuelto muy incierto, y la preocupación en la directiva es máxima. Después del gran éxito vivido con Imanol Alguacil al mando, las cosas no acaban de arrancar en Anoeta y no parece que este año vaya a ser demasiado bueno. El equipo no encadena resultados positivos y la afición comienza a impacientarse ante la falta de brillo y la inconsistencia del juego. Esta preocupante situación ha señalado directamente a Sergio Francisco como el primer responsable del bache que está atravesando el equipo.

Ante esta alarmante realidad, la Real Sociedad ya se plantea un cambio de rumbo inmediato para intentar salvar la temporada y reconducir el proyecto. El ambiente en el vestuario no es el ideal y la necesidad de un nuevo impulso en el banquillo se ha vuelto una prioridad. Hay dos nombres que suenan con fuerza como los grandes favoritos para tomar las riendas del club. El periodista Matteo Moretto ha señalado que los dos candidatos que maneja la directiva son García Pimienta y Thiago Motta.

Pimienta o Motta: dos apuestas opuestas para el banquillo

La elección entre ambos entrenadores representa dos apuestas muy diferentes para la Real Sociedad, y el resultado puede salir tan bien como mal. Por un lado, García Pimienta encarna una filosofía similar a la que llevó al éxito a Imanol Alguacil. El catalán llegaría con la misión de tomar el proyecto a largo plazo y se le exigiría paciencia para llevar al equipo a un gran nivel, con un estilo de juego asociativo y atractivo que ha sido característico en la cantera.

Por otro lado, Thiago Motta representa una propuesta de choque. Su llegada buscaría salvar a la Real de la mediocridad inmediata, priorizando un juego efectivo y sólido, aunque este no sea tan estético o vistoso. El italo-brasileño traería una mentalidad más competitiva y aguerrida, ideal para un equipo que necesita resultados inmediatos. La directiva deberá decidir si prefiere la paciencia y el estilo de Pimienta o el impacto y la urgencia de Motta. Lo que es seguro es que Sergio Francisco está casi perdido.

Así pues, la Real Sociedad se encuentra en una encrucijada y debe decidir entre la continuidad estilística de García Pimienta o la propuesta de choque y efectividad que ofrece Thiago Motta para reemplazar a Sergio Francisco en el banquillo.