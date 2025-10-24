La venta más dolorosa del Athletic Club llega en 2026 y no es por Nico Williams

El Athletic Club vive un momento dulce en lo deportivo, pero en los despachos ya se empieza a vislumbrar una preocupación que podría romper los corazones de la afición rojiblanca. Todos miraban hacia Nico Williams como el gran candidato a salir del equipo en los próximos años, pero las informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan en otra dirección. La venta más dolorosa que podría producirse en 2026 no sería la del extremo, sino la de Oihan Sancet, el cerebro y alma del conjunto bilbaíno.

El Manchester United ha fijado sus ojos en Sancet como uno de los grandes objetivos de futuro. El mediapunta vasco gusta, y mucho, en Old Trafford, donde consideran que tiene el perfil perfecto para tomar el relevo de Bruno Fernandes. Su capacidad para llegar al área, su visión de juego y su verticalidad han impresionado al cuerpo técnico de Rúben Amorim, que busca renovar por completo el centro del campo de los ‘red devils’.

Sancet y la Premier: un matrimonio perfecto

Y es que el juego de Sancet encaja de lleno con la filosofía del nuevo United: ritmo alto, presión intensa y transiciones rápidas. El navarro ha crecido enormemente en las últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes de LaLiga. Con contrato hasta 2032, su salida no sería sencilla, pero en el club inglés están dispuestos a hacer una oferta millonaria para convencer a los dirigentes bilbaínos. No ha trascendido el precio, pero no podrá ser nada bajo, ya que Sancet es una pieza clave para los de Ernesto Valverde.

De este modo, la operación se presenta como una auténtica encrucijada para el Athletic. Por un lado, está la necesidad de mantener a sus figuras para seguir siendo competitivo. Por otro, la tentación de ingresar una cantidad récord que podría asegurar la estabilidad del proyecto a largo plazo.

Así pues, todo apunta a que el gran golpe económico de 2026 podría tener nombre propio: Oihan Sancet. Una venta que dolería más que la de cualquier otra estrella, porque no solo se marcharía un jugador clave… sino un símbolo de lo que representa el Athletic Club: talento, compromiso y corazón.